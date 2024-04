Dulceida y Alba Paul esperan su primer hijo: “Estamos muy felices”

Dulceida y Alba Paul anunciaron ayer la noticia que sus seguidores llevaban mucho tiempo esperando: ¡van a ser madres! Aida Domènech, conocida como Dulceida en su faceta de bloguera, quien nunca ocultó sus deseos de formar una familia y que en los últimos meses dejó entrever que su maternidad podría estar más cerca de lo que pensábamos, está embarazada de su primer hijo. Y como no podía ser de otra manera, lo ha compartido pletórica en sus redes sociales con un carrusel de imágenes en las que, enseñando la primera ecografía de su bebé, presume de su –por el momento inexistente– barriguita. “Tus mamis te esperan con muchas ganas” , escribieron en sus perfiles de Instagram las ‘influencers’, que en las instantáneas del anuncio más especial de sus vidas transmiten felicidad y amor a raudales. ¡Muchas felicidades! Una gran noticia que llega un año después de que la pareja, que se separó en 2021 al no solucionar la crisis que atravesaban hace un tiempo, decidiese darle una segunda oportunidad a su amor. Y la apuesta no les ha podido salir mejor, ya que más enamoradas que nunca han celebrado varias cosas en los últimos meses: se han comprado una casa en Madrid –que todavía está en construcción– se han mudado a un piso más grande en la capital y, por último y más importante, van a cumplir su sueño de convertirse en mamás. Aunque por el momento se desconoce el sexo del bebé ni la fecha en la que Dulceida dará a luz, la pareja ha recibido un aluvión de felicitaciones en su ‘post’ más especial: Laura Escanes, Susana Bicho, Violeta, Pelayo Díaz, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Marta Riumbau son algunos de los personajes del cuore que han llenado de corazones y enhorabuenas sus perfiles en las redes. Una felicitación a la que nos sumamos desde Chance, encantadas ante la llegada del que sin duda se convertirá en uno de los pequeños o pequeñas más populares y queridos de Instagram.