El amenazante mensaje de María José Campanario por lo que ha ocurrido con su hija Julia Janeiro: "Quien avisa no es traidor..."

Julia Janeiro se ha situado en el foco mediático en loas últimos días tras salir a la luz su relación, hasta ahora desconocida, con Pietro Costanzia justo ahora que el hermano de Carlo Costanzia ha sido detenido en Italia por, presuntamente, intentar matar a machetazos a un joven de 23 años.

Los hechos tuvieron lugar en Turín cuando a Pietro Costanzia di Costigliole (23 años), hijo de Carlo Costanzia, apodado como 'El Santo', atacó a otro joven su misma edad por, según han señalado las primeras investigaciones una cuestión de celos después de que la víctima enviase varios mensajes a la novia del supuesto agresor. Sin embargo, los investigadores sospechan que el motivo también podría estar relacionado con el tráfico de drogas.

En España acumula varias condenas por robo durante su estancia en Barcelona, donde residió mientras estudiaba marketing.

'Viva la vida' destapa la relación entre Julia Janeiro y Pietro Costanzia / Telecinco

Tras el arrestro del joven de los Costanzia se ha destapado que hasta hace muy poco tiempo Julia Janeiro y Pietro mantuvieron una relación. "Fue una relación bastante turbulenta y cuando los padres de Julia supieron de esta relación, no les gustó nada", aseguraron en 'Viva la vida'.

"Existió una relación con muchas idas y venidas, bastante larga... Ella viajó mucho a Milán y Turín, donde, incluso, conoció a la familia de Pietro", destaparon. Pero al parecer, ni Jesulín ni María José Campanario aprobaron este noviazgo por los problemas que arrastraba con la Justicia de nuestro país.

Después del revuelo mediático que se ha generado y viendo que varios medios de comunicación ha sacado a la luz fotografías de la pareja, María José Campanario ha estallado en sus redes sociales. "Para los fotógrafos y medios de comunicación que aún no se hayan enterado: mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez. Os volvemos a pedir que no fotografiéis a nuestros hijos. Muchas gracias. Dicho lo anterior, nos vemos en la obligación de comunicar que, de seguir con la persecución de las personas anónimas de nuestra familia, seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que sean oportunas", indicaba. "Quien avisa no es traidor, es avisador. Luego no se me quejen y tal...".