Marta Riesco revela su desconocida 'relación' con ex de Elena Tablada: "Tenemos un vino pendiente"

Marta Riesco es una caja de sorpresas. Y ha conseguido dejarnos sin palabras una vez más al revelar, a través de sus redes sociales, su desconocida 'relación' con Javier Ungría. Como ha contado, todo comenzó cuandoe, su época de reportera de Mediaset, se puso en contacto con él por Instagram para preguntarle por unas imágenes en compañía de una chica con la que presuntamente habría sido desleal a Elena Tablada.

El empresario le contestó amablemente y a raíz de ahí comenzaron a hablar. "Me dio su teléfono, me dijo que tenía un restaurante y me invitó a ir... Yo por aquel entonces estaba con mi ex (Antonio David Flores) pero he de reconocer que Javier me parecía un tío muy interesante" ha confesado.

Una relación por mensaje que continuó y que terminó cuando, tras proponerle Marta tomar algo, Javier subió a redes sociales una fotografía con Agustín Etienne, representante y novio de Olga Moreno. "Me dijo no estoy en un buen momento para quedar con nadie, y semanas después, pum, su fichaje por 'Supervivientes'" ha recordado, asegurando que a pesar de este 'desplante' que le hizo es su concursante "favorito" y tiene "un vino pendiente" con él.

R. V.

Marta ha asistido a la presentación de una nueva agencia de representación y, como no podía ser de otra manera, nos ha contado con todo lujo de detalles cómo surgió su 'incipiente amistad' con el empresario: "Bueno, Javier Ungría, me encanta. Llevaba hablando con él casi un año. Ya se había separado de Elena Tablada, ya estaba el pollo montado, me puse en contacto con él por Instagram y nada, pues empezamos a hablar, súper majo, me apoyó en momentos así difíciles para mí y hemos hablado mucho, la verdad".

"Entró a 'Supervivientes', no me lo dijo, también te tengo que decir. Habíamos quedado, teníamos una cita y me dijo 'no puede ser en este momento', no entendí por qué y luego le vi saltando del helicóptero" ha añadido, asegurando que aunque "no sé si una cita, por lo menos un vino, una quedada" sí tienen pendiente cuando Javier salga del reality.

Lo que más le gusta y le llamó la atención del ex de Tablada es, como revela, "que me pareció una persona todo lo contrario a mí, me pareció súper serio y bastante más equilibrado que yo, pero no sé, me cayó muy bien porque como que entendió mucho lo que me estaba pasando porque también le ha pasado a él, tanta crítica que hubo y bueno, una relación muy turbulenta, entonces yo creo que nos sentimos un poco en el mismo rollo los dos".

"Además es un padrazo. Vi un padre ejemplar en el sentido que, por ejemplo, le decía 'vente que salimos a tal sitio'. 'No, no, es que estoy con la niña' y es verdad que cuando estaba con la niña se olvidaba de todo y ni siquiera contestaba, o sea que* Luego se quedaba solo y volvía a escribir" ha contado entre risas, reconociendo que como padre para sus futuros hijos "no está mal. A mi madre le gusta fíjate".

Sin embargo, puede haber un escollo en su relación y ese es Agustín Etienne, con el que Marta admite que se lleva "bastante mal". "No creo que le caiga muy en gracia, y llegué a pensar que cuando Javier le dijo a Agustín 'voy a quedar con Marta', Agustín diría 'no'. Entonces me canceló la cita, qué le vamos a hacer, me jorobó la cita. Pero le voy a conocer. Y lo guapo que va a venir de 'Supervivientes' tan moreno y con esos ojazos" ha afirmado entre entre risas.