En la gala del pasado sábado de 'Bailando con las estrellas' se podía cortar el aire con un cuchillo. El mal rollo entre Elena Tablada y su maestro de baile, Adrián Esperón, provocó que el bailarín pontevedrés decidiese proponerse para abandonar el concurso y no entorpecer la trayectoria de su compañera. La bronca no es cosa nueva: la sintonía entre ambos lleva rota varias galas.

El sábado, justificándose en la mala relación y la irremediable falta de conexión que había entre ambos, Esperón lanzó al jurado una petición, la de abandonar y dejar de ser el compañero de baile de Tablada, exmujer de David Bisbal. Durante las valoraciones de la actuación que acababan de realizar, el bailarín solicitó un nuevo maestro para su alumna: "He dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en este concurso. Abro petición al programa y a ella para que le puedan poner a otro maestro", señaló.

Adrián Esperón anuncia que se quiere retirar como maestro de Elena Tablada



Al escuchar las palabras del maestro pontevedrés, otra de las concursantes de la edición, Sheila Casas, saltó en defensa de Tablada. La hermana del actor Mario Casas posteó en sus redes sociales un alegato contra el bailarín, asegurando que no se conocen todas sus facetas: "Mucho ha tenido que aguantar Elena Tablada de este señor que no se sabe. No es oro todo lo que reluce. Es muy fácil decir cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente", aseguró.

Además, lanzó un mensaje de apoyo a la diseñadora cubana: "Tú puedes, Elena. Sigue esforzándote y dándolo todo como siempre", escribió en su Instagram.