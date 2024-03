El duro relato de Terelu Campos sobre su ingreso hospitalario: "El celador no entendía nada"

Terelu Campos ya ha recibido el alta hospitalaria. Tras varios días ingresada después de acudir a urgencias por un problema respiratorio, la presentadora ya está en casa reposando y recibiendo el cariño y los cuidados de los suyos.

A la salida del hospital Terelu compartió, con la prensa que le esperaba en la puerta, el diagnóstico médico. Es una neumonía en el lado izquierdo del pulmón. Ahora toca reposo y tranquilidad", confirmó dejando claro que de momento no podrá volver al trabajo.

Ahora que ya está en casa, la hija de María Teresa Campos ha compartido un duro momento que vivió en su ingreso y es que la casualidad quiso que viviera una situación complicada en la que no pudo evitar venirse abajo.

"Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba. Yo le expliqué que la última vez que estuvo aquí fue viendo morir a mi madre", confesó. Y es que el destino quiso que Terelu tuviera que ingresar en la habitación número 6903, la misma habitación en la que las Campos se despidieron de María Teresa.

"Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande y hay una alteración en algo que no sé decir, porque me lío con los nombres. Pensaron que podía tener un trombo en el pulmón y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y subieron a planta. Había un parámetro que salía raro e hicieron todas las pruebas y lo descartaron", detalló sobre los motivos de su ingreso.