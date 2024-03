'Supervivientes 2024' ha arrancado en Telecinco con Jorge Javier al frente y con el tradicional salto del helicóptero. Los concursantes han comenzado su aventura tirándose al agua. Un momento muy esperado por los espectadores y que siempre deja situaciones de lo más cómicas y divertidas.

En esta edición, el de Carmen Borrego era uno de los más esperados. El fichaje estrella de la televisión se convirtió en la protagonista de la noche, sobre todo, por lo mucho que le costó atreverse a saltar del helicóptero.

"Podemos afirmar ya que Carmen no está pasando por su mejor momento. Ha estado llorando desconsoladamente. Dice que no se tira", avisó Jorge Javier unos segundos antes de que el helicóptero despegara. Una vez en el mar, Carmen Borrego no podía disimular su cara desencajada y el miedo que le provocaba la situación.

Con el objetivo de animarla a saltar y a relajar un poco el ambiente, Jorge Javier quiso acordarse de María Teresa Campos y le preguntó que estaría pensando ella en ese momento. "Pasaría mucho miedo, pero le gustaría que fuese valiente como voy a ser esta noche", expresó.

Después de pedir que le bajasen el helicóptero y persignarse en numerosas ocasiones, la concursante terminó por saltar del helicóptero provocando un sonoro aplauso desde el plató e incluso se convirtió en la ganadora del mejor salto gracias a la votación de la audiencia.

No solo la colaboradora vivió un mal trago en su momento previó al salto del helicóptero. Su hermana Terelu Campos compartió en redes sociales cómo vivió ella el momento.

"No puedo estar más contenta y más orgullosa, porque yo más que nadie sé, el gran esfuerzo que has hecho, tu gran superación", escribe en un post que subió a Instagram. "Por muchas más semanas superándote", añade orgullosa.

En el vídeo se ve la emoción de Terelu al ver el salto mientras dice "lo ha hecho, lo ha hecho" y aplaude. "¡Qué ovarios tienes!", termina diciendo entre aplausos.