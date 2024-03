Shakira canta a su nuevo amor: "Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel"

Shakira ha anunciado que el próximo 22 de marzo estrenará su próximo disco, 'Las mujeres no lloran', con una edición en vinilo, la primera de su carrera. "No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", escribió la cantautora en las redes sociales con una foto en la que se ven diamantes rodando por su cara en forma de lágrimas.

"La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", agregó.

Las mujeres no lloran' es el duodécimo álbum de estudio de la artista, y su casa discográfica Sony Music lo describe como "un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos".

La artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la portada de este trabajo tan especial para ella en la que aparece con lágrimas en los ojos y ya ha empezado a compartir trozos de algunas de las canciones que compondrán este trabajo.

En las últimas horas, subió a su historia de Instagram una parte de 'Nassau', una de las canciones que le ha ayudado en ese proceso de recomposición y que ya ha empezado a alimentar los rumores de una posible relación.

"Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado'', canta enviando una nueva pulla a pica.

Desde que puso fin a su relación con Piqué han sido muchos los nombres que se le han vinculado por parte de la prensa. Lewis Hamilton, Tom Cruise, Jimmy Buttler... Ella nunca ha confirmado ni desmentido nada, pero con esta canción sí parece dejar claro que hubo alguien que le pudo haber ayudado a superar a Piqué.