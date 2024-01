Varios meses después de su fallecimiento, María Teresa Campos sigue estando muy presente en televisión. Hace unos días TVE emitía un programa especial con el que buscaba homenajear a la comunicadora, fallecida el pasado mes de septiembre.

Ese homenaje contó con la participación de un montón de rostros conocidos del mundo de la televisión, que compartieron pantalla con la presentadora y por supuesto, con la presencia de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Para las dos hermanas está siendo muy duro asumir la vida sin su madre, y siempre que puede hablan sobre lo complicado que se les está haciendo el proceso.

“El primer día que entras es tomar consciencia de que ella ya no está. A mí me ha dado paz estar con sus cosas, con su olor. Las cosas que más quería mi madre está con nosotras. Tener sus cosas hace tenerla más cerca aunque esté tan lejos", confesó Carmen Borrego en 'Vamos a ver', sobre el momento en el que fueron a su casa a recogerlo todo.

Ahora ha concedido una entrevista exclusiva a 'Lecturas' en la casa de Málaga que ella y su hermana han heredado, y ha hablado de sus planes con los bienes de su madre. “No queremos venderla. Nuestro interés es conservarla y continuar aquello que empezó mi madre", ha asegurado.

Carmen ha confesado que el fallecimiento de su madre las ha unido más que nunca, y que no ha habido ningún tipo de problema a la hora de repartir los bienes: "Ni una sola discusión. Para mi madre es muy importante. No está aquí, pero desde algún sitio lo ve.", ha dicho. "Una cosa es no hacer testamento y otra es no decir a tus hijas cómo quieres que se hagan las cosas”.