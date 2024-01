Televisión Española quiso rendir un sentido homenaje a María Teresa Campos y varios meses después de su fallecimiento, emitió un programa especial en el que repasó toda la trayectoria profesional de la presentadora y algunos de sus momentos más íntimos junto a su familia.

Este especial contó con Terelu Campos como presentadora y Carmen Borrego como directora y la presencia de artistas, compañeros de profesión y amigos como Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Tamara y Lorena Gómez.

El programa hizo un repaso televisivo de toda la trayectoria de María Teresa Campos en la que compartió platós y anécdotas con otros profesionales de la comunicación, que participaron en este programa para hablar de su relación con la presentadora. Una de las invitadas fue Mercedes Milá, que aprovechó la invitación para hacer una aplaudida denuncia pública sobre los últimos momentos de la presentadora en televisión.

"Perdona que lo diga aquí, pero, ¡no perdono que le quitaran el plató al final de su vida!", espetó la que fuera conductora de 'Gran Hermano'. "Era como una condena a muerte", añadió. "Mercedes, ella tampoco lo perdonó. Su frase era: 'Que me retire el público'. Y el público nunca la retiró", apostilló entonces Terelu Campos.

Esta no era la primera vez que alguien hacía referencia a esta situación que tanto daño le hizo a María Teresa Campos y por primera vez, Paolo Vasile, el que fue director de Mediaset durante años aclaró cómo fue la situación.

"Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico. Lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa, hay que mantener un equilibrio, un poco como en casa. Ella no lo entendió", explicó.