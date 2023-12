Ana Peleteiro está pasando por una época de grandes cambios en su vida. Tras ser madre de una niña y celebrar su boda con Benjamin Campoaré, la medallista olímpica está de vuelta en las pistas. Su objetivo es poder participar en el Mundial de atletismo del próximo año.

Está inmersa de nuevo en su vuelta a las pistas y entrena cada día para cumplir con su objetivo, pero en sus ratos libres continúa con sus redes sociales donde desarrolla su faceta como influencer y precisamente con una amiga influencer ha hablado sobre su carrera y sobre cómo vive el racismo.

La atleta visitó el podcast 'Entre el cielo y las nubes' de Laura Escanes y la respuesta que dio a la pregunta sobre sí sufre racismo en el deporte está dando mucho de que hablar.

"En atletismo los negros corremos más", responde tajante. "En atletismo los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes?"

"El pobrecito blanco que corre 100 metros es como cariño, no, no vengas", dice a modo de broma. "En atletismo no hay racismo, puede haber clasismo", sentencia.

La publicación de la influencer se ha llenado de comentarios de personas que no comparten las palabras de Ana Peleteiro. "Entiendo lo que quiere decir, pero no utilizo las palabras correctas. Hay la importancia de saber expresarse", "Sus comentarios dejan mucho que desear", "Respeto sin duda sus logros... pero esos comentarios sobran...", "Si fuera al revés esas palabras sería racismo, pero así no claro", escriben algunos.

Aunque también hay quien aplaude su discurso y la agradece la sinceridad con la que de visibilidad a la situación.

Ana Peleteiro también ha compartido con Laura Escanes que, de momento, no guarda sus premios porque sino se lo cree. Todos sus logros tienen un hueco en casa de sus padres hasta que se construya su "casa en Galicia con vistas al mar" y se construya una vitrina para verlos una vez que haya dejado el deporte.