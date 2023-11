Ana Peleteiro está pasando por una época de grandes cambios en su vida. Tras ser madre de una niña y celebrar su boda con Benjamin Campoaré, la medallista olímpica está de vuelta en las pistas. Su objetivo es poder participar en el Mundial de atletismo del próximo año. Una decisión que le ilusiona, pero que también le está llevando a tomar importantes decisiones.

La atleta suele compartir con sus seguidores una buena parte de su vida y ahora que está viviendo un momento un tanto convulso, ha emitido un comunicado en el que les ha informado de una importante decisión que va a marcar su carrera profesional.

"Llevo una temporada un poco rara en lo que a lo profesional se refiere", comienza diciendo. "Por miedo al cambio, a lo nuevo, a lo diferente, procrastinamos en tomar decisiones, tener conversaciones con personas a las que queremos o simplemente, dar cambios en nuestras vidas."

"Esta semana tomé la decisión más dura de este último año y posiblemente de mi carrera profesional", anuncia.

"Desde el pasado martes mi representante Alberto Suárez y yo ya no trabajamos juntos. Es una decisión que, por increíble que parezca, no he tomado yo al 100% sino conjuntamente y que posiblemente sea lo mejor para ambos", explica. "Estoy segura de que continuaremos brillando por separado y que a partir de ahora, a pesar de no trabajar juntos seremos igual de felices."

"Nuestros caminos profesionales se separan, pero estoy segura de que nos seguiremos teniendo en los momentos que más lo necesitemos", termina diciendo.