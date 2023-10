Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré están disfrutando de una luna de miel de ensueño. Tan sólo un día después de su boda, la pareja puso rumbo a África para celebrar que por fin son marido y mujer, rodeados de naturaleza, animales y los paisajes más expectaculares.

Tal y como están compartiendo a través de sus redes sociales, están encantandos con todo lo que están viendo. Se les ve de lo más integrados con los autóctonos e incluso han decidido volver a casarse por el rito Masái.

Hace unos días que la pareja de atletas decidió darse un segundo 'sí, quiero' y ahora han querido compartir con sus seguidores algunos momentos de esta espectácular ceremonia. "Nuestro amor quedará por siempre unido, de una manera diferente, poco habitual tal vez, pero especial para nosotros", escribió Peleteiro. "Tanzania nos ha robado el corazón y a partir de ahora siempre formará parte de nuestra historia."

"Ahora soy un jefe Massaï y tu eres mi reina", comentó en francés en una publicación que se ha llenado de comentarios en los que alagan su amor y lo romántico que ha sido este enlace.

Lo cierto es que este viaje a África le está cambiando la vida a Ana Peleteiro. Así lo confesó ella misma a través de las historia de su cuenta de Instagram en las que se ha sincerado sobre lo que está sintiendo al regresar a sus orígenes.

"No conozco mis orígenes africanos, pero no significa que no sienta un amor, un respeto y una conexión increíble con este continente", comenzó explicando. "Es la primera vez que vengo a Afríca Subsahariana y este viaje me ha removido por dentro. Es difícil de explicar lo que siento."

"En fin, estoy orgullosa. Por ser la mujer que soy y por saber que la mitad de mi ser proviene de esta maravillosa parte del mundo", afirmó. "Gracias Tanzania por hacer sentir tan cerca de parte de mis orígenes. Es la primera vez que fuera de casa, no me siento ni me hacen sentir extranjera...Sino siendo una persona más querida por lo que soy y no por como soy."