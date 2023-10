Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré ya han regresado de una luna de miel de ensueño. Tan solo un día después de su boda, la pareja puso rumbo a África para celebrar que por fin son marido y mujer, rodeados de naturaleza, animales y los paisajes más espectaculares.

Tal y como compartieron a través de sus redes sociales, se quedaron encantados con todo lo que vieron y se sintieron tan integrados con los autóctonos que decidieron volver a casarse por el rito Masái. "Nuestro amor quedará por siempre unido, de una manera diferente, poco habitual tal vez, pero especial para nosotros", escribió Peleteiro. "Tanzania nos ha robado el corazón y a partir de ahora siempre formará parte de nuestra historia", en un vídeo que compartió en sus redes sociales sobre el momento tan especial que vivieron.

La pareja ya ha vuelto a la rutina. Ambos han empezado a entrenar y a prepararse al máximo para la próxima competición y Ana ha regresado también a las redes sociales. La atleta quiso hacerlo abriendo una caja de preguntas para que sus seguidores resolvieron todas las dudas que tuvieran sobre su boda.

Desde el diseño del vestido, el catering, sus mejores momentos, los fotógrafos... la medallista olímpica respondió a todas las preguntas hasta que llegó a unas que le cabrearon y mucho.

"Yo de verdad que alucino con esta mujer. Juzgando, preguntando y sobre respetando lo que viene siendo 0. Hablando sin argumentos, simplemente por intentar hacer daño", escribió Ana Peleteiro junto a una captura de pantalla en la que muestra como una usuaria le pregunta sobre qué hicieron con su hija durante su luna de miel.

"Pues como me harté, ya que no solo me hizo estas tres preguntas, le respondí de la misma forma que ella me habló a mí", desveló antes de compartir la respuesta que le dio.

"¿De qué mierdas hablas? Si desde que nació solo nos separamos de ella durante la luna de miel. Pedazo de personaje", respondió Peleteiro a lo que la usuaria señalo que "si tanto te molesta lo que he dicho, quizá es porque sea verdad. Relajate un poquito que te noto tensa... disfruta más de tu hija", zanjó.

"La ridiculez y la ignorancia de la gente llega a niveles increíbles", terminó diciendo Ana Peleteiro.