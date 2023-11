Las redes sociales de Ana Peleteiro son un espacio en el que la medallista olímpica muestra su faceta más familiar. Además de compartir cuestiones relacionadas con su trabajo, es bastante habitual que enseñe algunos momentos más íntimos con su hija Lúa o con su marido Benjamin Campoaré.

A través de su cuenta de Instagram busca estar conectada con sus seguidores y por cierta frecuente hace rondas de preguntas con las que busca resolver las dudas de aquellos que la siguen. Y por lo que ella misma ha compartido, parece que una de las cuestiones que más curiosidad genera a sus followers es saber en qué idioma está educando a su hija.

"¿A Lúa la criaréis en castellano, gallego o francés?", le preguntaron. Una cuestión que no terminó de encajar muy bien porque según explicó, es una habitual. "Me la hacéis siempre tío, y sois muy pesados, de verdad. ¡Qué pereza!", comenzó diciendo.

"Yo soy gallego hablante y en mi familia solo se habla gallego. Por lo tanto, a mi hija la educo igual que a mí me han educado", explicó. "Hablo castellano porque Benjamin está aprendiendo español, pero a mi hija le mezclo ambos". "Su padre le habla exclusivamente en francés y entiendo que aprenderá inglés porque su padre y yo hablamos el 70% de nuestras conversaciones son en inglés"

"Dejad de preguntarme si voy a educar a Lúa en gallego, porque sí, la voy a educar en gallego. Se está educando en gallego desde el primer día que nació".

Ana Peleteiro también compartió un vídeo en el que muestra como le habla a la pequeña en gallego. "Me da rabia que siempre me lo pregunten porque parece que lo hacen con un fin de intentar menospreciar una de las dos lenguas. Y no, para mí ambas lenguas son esenciales y me parece muy importante que mi hija domine las dos al igual que yo y toda mi familia", sentenció.