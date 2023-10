La relación entre Gloria Camila y Rocío Carrasco parece no tener retorno. Las hermanas llevan años distanciadas y con un sinfín de problemas familiares que las han llevado a los tribunales. Ninguna de las dos ha buscado un acercamiento desde que la hija mayor de Rocío Jurado decidió poner tierra de por medio con su familia.

A lo largo de todos estos años han dejado claro la mala o inexistente relación que existe entre ellas, pero los reproches han sido una constante entre ellas. Cuando parecía que ya se lo habían dicho todo y cada una había logrado rehacer su vida, Gloria Camila ha reaccionado a una de las últimas apariciones públicas de su hermana mayor.

Hace unos días Sofia Suescun sorprendía a sus seguidores compartiendo una fotografía con Rocío Carrasco. En la imagen ambas parecían muy cercanas y dando muestras de la buena conexión que existe entre ellas. Algo que a la hija de José Ortega Cano no le ha hecho ninguna gracia.

Así lo confesó durante un directo en sus redes sociales cuando sus seguidores le preguntaron por el comentado storie. "Me parece deleznable. Ya sabéis que no me voy a pronunciar al respecto, que cada uno haga lo que quiera", aseguró sin entrar en más detalles.

Pese a que es la primera vez que Sofía Suescun y Rocío Carrasco posan juntas, fueron varias las ocasiones en las que Sofía Suescun salió en defensa de la hija de Rocío Carrasco cuando trabajaba e Telecinco. A eso se suma también su mala relación con Gloria Camila, expareja de su actual novio Kiko Jiménez.