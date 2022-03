Uma Thurman protagoniza la portada de marzo de Vogue España. Un número dedicado a la diversidad corporal, la belleza y la autenticidad individual, temas sobre los que se ha sincerado la intérprete.

La actriz se convirtió en un referente en el mundo del cine tras interpretar el papel de Mia Wallace en Pulp Fiction, un personaje que le valió su primera nominación a los Oscar, y que marcó un antes y un después en su vida. Pero su carrera ya había empezado tiempo atrás. Con solo 15 años, debutaba en el modelaje, y a los 16 ya protagonizaba la portada de Vogue. Sin embargo, Thurman afirma que nunca ha tenido la ambición de triunfar por su belleza, y que ha trabajado incansablemente en todo tipo de proyectos con el objetivo de ganarse el respeto de la crítica y desvincularse de lo sexi.

Desnudo a los 60

“Hace 30 años que no hago desnudos, quizá vuelva a hacerlos cuando tenga 60”, bromea la actriz nacida en Boston. Un guiño a la edad de Emma Thompson, que recientemente declaraba lo difícil que le ha resultado desnudarse frente a la cámara para algunas de las escenas de sus películas. En la entrevista, Thurman afirma sentir admiración por ella: “Me encanta. Es una actriz valiente y brillante, y una persona muy, muy, muy inteligente”.

Ambas son actrices veteranas, y comparten una opinión similar sobre el uso y abuso de la cirugía estética en Hollywood: “Es ciertamente desalentador. Por momentos me parece que la gente se deja llevar. Pero yo no juzgo a nadie. No hay nada que juzgar, en realidad, son elecciones que hace cada uno”. A sus 51 años, Thurman se permite reflexionar sobre su larga trayectoria profesional, y se sincera sobre la forma en que vive el paso del tiempo. “Era muchísimo más consciente de mi cuerpo cuando era más joven. Para lo bueno y para lo malo. Pero creo que hay una parte de envejecer que está muy bien, y es que vas aceptando quién y cómo eres. Y vas entendiendo que lo realmente importante de la vida está en la belleza interior, el bienestar mental y la salud física (...). Me siento muy agradecida de haber podido hacer trabajos tan interesantes durante 34 años. Sé que es algo muy poco común, muchísimas de las personas que comenzaron conmigo ya no están en el oficio. Así que creo que he tenido una carrera muy afortunada, aún a pesar de los altos y bajos. Sigo haciendo lo que me interesa”.

Y es que lejos de retirarse, Thurman acaba de estrenar la serie “Super Pumped: The Battle for Uber”, en la que interpreta a Arianna Huffington, una importante empresaria cofundadora de The Huffington Post. “La conozco, he estado con ella y la respeto. Me gusta mucho y creo que es realmente divertida, además de extremadamente inteligente. Espero no decepcionar”, decía alguien que también ha mostrado todo su apoyo al movimiento Metoo, que sufrió en primera persona.