Las juezas emiten sentencias más largas y duras que los jueces en delitos sexuales.

"El sexo de los magistrados tiene un impacto en las sentencias", indica Laura Arantegui, investigadora predoctoral de la UOC y primera autora de un estudio que concluye que en los juicios por delitos sexuales las juezas tienden a ser más punitivistas que los jueces, sobre todo a la hora de imponer sentencias más largas.

"Las mujeres son más duras que sus compañeros hombres en lo que respecta a la duración de las penas, imponen condenas más largas, lo que no quiere decir que sean más justas. En cambio, no hemos hallado resultados significativos en cuanto al número de condenas. Es decir, no hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de considerar el delito, sino que la pena que imponen es superior", explica Arantegui.

Estudios previos enfocados en delitos sexuales cometidos contra menores ya habían concluido que en los tribunales compuestos por varios jueces, por cada mujer más que lo integraba, la duración de la pena se incrementaba en 3,5 meses, aproximadamente. Pero como en las últimas cuatro décadas han entrado más mujeres en la judicatura, los investigadores de la UOC (Universidad Oberta de Catalunya) han decidido analizar si los roles de género tienen influencia también en los delitos sexuales cometidos indistintamente contra niños y adultos.

Las audiencias

Para ello, han estudiado las sentencias dictadas entre 2019 y 2020 por las audiencias provinciales españolas, que se encargan de delitos superiores a los cinco años de prisión y están integradas por tribunales formados por tres magistrados. En total, han analizado más de 2.200 casos, la mayoría delitos sexuales y de abuso sexual a mujeres y a menores, y la conclusión es que las sentencias son más duras cuando hay más mujeres en los tribunales. Aunque, curiosamente, cuando el tribunal está integrado exclusivamente por juezas, la pena impuesta depende también de otras variables.

A la vista de los resultados del estudio, publicado en la revista 'Criminology & Criminal Justice', y basándose en las conclusiones de estudios previos, los investigadores de la UOC consideran que el motivo que podría explicar la diferencia entre jueces y juezas es la identificación de las primeras con los colectivos más vulnerables.

Seguramente, "en este tipo de delitos sexuales, las mujeres actúan como representantes de su género e intentan defender la situación de esas víctimas, a las que ven más desamparadas o en situación de inferioridad, y tal vez por ello son más punitivas", indica Arantegui, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

El presidente o el ponente

En lo que respecta a la composición de los paneles de jueces, el estudio concluye que no es tan importante la cantidad de mujeres que hay (0, 1, 2 o 3), sino el sexo del juez que preside, e incluso más el del juez ponente.

El siguiente paso de los investigadores, liderados por al grupo Victimología empírica y aplicada (VICRIM), será analizar lo que ocurre también en casos de violencia sexual juzgados por un único magistrado, así como ampliar la tipología de casos estudiados para ver si el sexo de los jueces también influye en otros tipos de delitos.