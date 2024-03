Despedidas de soltero en Galicia: de la estríper y el desmadre, a las escapadas y las yincanas

La despedida de soltero es una tradición secular que se remonta al siglo V a. C., cuando los espartanos celebraban la última noche del novio con una cena, y brindaban en su nombre.

En Suecia, durante el siglo XVII, las novias celebraban el 'mökvällarr', una fiesta en la que tanto la casadera como sus amigas vírgenes se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche bebiendo y festejando.

Pero las despedidas de soltero que todos identificamos como fiestas de alcohol y entretenimiento llegaron en el siglo XX. Primero, para los hombres, con la revolución sexual en la década de los 60. Posteriormente, tras la llegada de la primera ola feminista, las mujeres se unieron gradualmente al festejo.

Despedia de soltero en Moaña (Foto de archivo). / FDV

Cuando la despedida era sinónimo de desmadre

Siendo monopolio de ellos, esa noche se trataba de una oda a la soltería, en la que casi todo estaba permitido, con excesos, copas, estríper, disfraces o atuendos sexuales. La fiesta para ellas llegó algo más tarde, pero no se quedaron atrás en cuanto al contenido. Una ecuación en la que además de la vestimenta acorde, y los complementos explícitos, entró de lleno la figura del 'boy'.

Despedida de soltera en Galicia. / Cedida

Pero en los últimos 15 años las despedidas de soltero y de soltera han cambiado por completo en España y en Galicia. Ahora se demandan más planes divertidos, originalidad y exclusividad: desde actividades, aventuras, yincanas, y experiencias de todo tipo, hasta fiestas exclusivas en barcos o chiringuitos, viajes en grupo y toda suerte de talleres.

En Galicia, Pablo García, con casi 20 años de experiencia, es uno de los referentes en la organización de este tipo de eventos. Su empresa, Despedidasvigo.com, ofrece infinidad de propuestas para grupos en la ciudad olívica, en A Coruña, y en Sanxenxo (Despedidascoruna.es y Despedidas-sanxenxo.com), "que son los destinos preferidos de los gallegos de interior para este tipo de festejos. Al ser, habitualmente en verano, todos buscan la costa", asegura.

Algunas de las actvidades, planes y talleres que se estilan actualmente para celebrar una despedida de soltero o soltera. / Cedidas

Baiona, Santiago, Pontevedra o la Ribeira Sacra son otros enclaves gallegos para festejar ese adiós del novio o la novia, que presentan planes diferentes en funcion del destino: una escapada rural, una ruta por viñedos y bodegas, un paseo en catamarán o unos vinos por la zona antigua amplían, entre otras actividades, el abanico de opciones.

"Nos han llegado a pedir amas sado y enanos"

En cuanto a los lugares más preparados para albergar varias despedidas a la vez -caso de Vigo, A Coruña y Sanxenxo-, se articulan grandes locales donde los clientes disfrutan de una noche con cena, baile y espectáculo, después de un día de actividades divertidas, de relax, o adrenalínicas, según decida cada grupo. También hay fiestas a la carta que dependen de la imaginacion, los gustos y el dinero del que se disponga: dragqueens, camareros infiltrados, magos, monologuistas, cómicos, "hasta amas sado y enanos, nos han llegado a pedir, que son más de tiempos pasados", añade este empresario, confirmando que hay muchas sugerencias que responden a todo tipo de excentricidades.

"El pack estándar incluye dos actividades, la cena baile y el espectáculo, por lo que el precio por persona, con el alojamiento incluido, oscila entre los 130 y los 150 euros, aunque hay servicios que suben mucho la tarifa, como es el caso del alquiler de un yate, que ya son unos 1.000 euros, y en función del número de integrantes puede suponer un desembolso entorno a los 250 euros" Pablo García — Organizador de despedidas

Nada de disfraces, ni penes en la cabeza

Además de la estríper o el 'boy', que actualmente se han convertido en peticiones muy residuales, hay otros elementos que se han descartado casi por completo en los tramos nocturnos de las despedidas; las que se refieren a disfraces, complementos, y demás atuendos con connotaciones sexuales. "Ellas lo tienen claro, aunque cuando se trata de un grupo de chicos, es más complicado que entiendan que no pueden llevar según qué cosas, porque en muchos locales les prohiben la entrada. Algunos no se bajan de la burra, y se ponen la camiseta con la típica frasecita, y luego lloran porque no les dejan pasar en ciertos establecimientos". Pablo les aconseja llevar esos 'atrezzos' durante el día, "porque por la noche, se les complicaría la fiesta".

Despedida a la gallega y a ritmo de bombos en Moaña. / FDV

Explica que en Galicia "hay dos tipos de clientes para las despedidas de soltero: los gallegos, y los que vienen de fuera, que buscan prioritariamente fiesta y comida". Sin embargo, matiza que "ya no es el desfase con el que se planteaban antes estos festejos. Ahora se buscan más las sensaciones, las experiencias y aprovechar bien el dinero invertido en esa jornada, o en las escapadas de dos o tres días, según el grupo".

Cada vez más despedidas se dejan en manos de este tipo de agencias, "sobre todo las de soltero, porque ellos no se quieren romper la cabeza", comenta este empresario que ha tenido alguna que otra anécdota cuando las chicas se reparten las tareas para montarle el festejo a la novia, "y al final, me llaman tres o cuatro de la misma despedida, para pedir información por separado de la cena, las actividades y el alojamiento, por ejemplo, sin saber que están llamando al mismo sitio. Ellas son más de mirar el euro".

Despedida de soltera en Santiago. / FDV

Pablo explica que a lo largo del año pasado, Galicia ha tenido cerca de 8.000 casamientos, "y entre las agencias que operamos aquí, organizamos entre 1.500 y 2.000 despedidas", cuantifica. Los hay que no las celebran, los hay que prefieren pequeñas reuniones, los que se despiden dos o tres veces con cada grupo de amigos, o los que tiran la casa por la ventana y se regalan un viaje a otros destinos nacionales como Salamanca, Madrid, Sevilla, Barcelona, Granada o Ibiza. La isla balear es la meca mundial de la fiesta y la diversión y su ambiente nocturno, actividades al aire libre y el buen clima hacen de este lugar un sitio ideal para solteros y solteras. Pasear por sus estrechas calles, disfrutar de sus diferentes mercadillos ibicencos, un viaje en catamarán con DJ, actividades acuáticas, shows en directo, barra libre, y barbacoa es lo que ofrece la isla, sobre todo a aquellos que tengan una cartera bien saneada para costearlo.

¿Y si eres de Vigo o de A Coruña?

Aunque un informe de un conocido portal nupcial asegura que la opción más escogida es celebrar la despedida en la misma localidad donde se reside o alrededores (el 43%), tanto las parejas como los amigos se decantan cada vez más por festejar el fin de la soltería haciendo un viaje (42%), ya sea a un destino nacional o internacional.

Un grupo de amigas, de viaje en la estación de Guixar, para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. / Marta G. Brea

Entre las preferencias de los gallegos gana adeptos la opción de Oporto, "donde cada vez van más gallegos, de ahí que también hayamos incluido en nuestra actividad, la organización de despedidas en esta ciudad portuguesa", aclara Pablo.

Coste medio por persona y qué incluye

Cuando un grupo contrata una despedida de soltero con una de estas agencias gallegas, éstas suelen programar un plan de jornada completa acorde a los gustos y preferencias de los clientes. "El pack estándar incluye dos actividades, la cena baile y el espectáculo, así que el precio por persona, con el alojamiento incluido, oscila entre los 130 y los 150 euros", explica Pablo García. Aunque hay servicios que suben mucho la tarifa, como es el caso del alquiler de un yate, "que ya son unos 1.000 euros, y en función del número de integrantes puede suponer un desembolso entorno a los 250 euros".

Actividades en Galicia para despedidas de soltero. / FDV

Actividades para una despedida de soltero en Vigo Aunque las agencias ofertan packs cerrados, con sus tarifas expuestas en sus páginas web, "la realidad es que tenemos esa flexibilidad para que sean los propios clientes los que elijan sus preferencias entre todos los planes que pueden realizar, que son muchos y muy variados". En este sentido, "los chicos son más de sota, caballo y rey: karts, paintball, rafting..., mientras que las chicas tiran más por los talleres de cocina o cerámica, un 'tupper sex', una 'beauty party' o las yincanas temáticas", comenta Pablo García. En Vigo, muchos de los planes son en la propia urbe, pero otras actividades exigen desplazamientos a unos kilómetros: Paintball

Escapismo indoor, o de aventura, al aire libre

Bubble soccer: modalidad de fútbol metido en una burbuja de pvc

Yinkanas temáticas o detectivescas (Cluedo, Dragon ball, Pokemon, Harry Potter, Lost, Supervivientes...)

Juegos de habilidad, con pruebas en Samil o en un paseo de vinos por el Casco Vello

Karts

Rafting

Kayak

Barranquismo

Hidrospeed

Pádel surf

Alquiler de velero, yate, catamarán...

Alquiler de motos de agua

Servicio de limusina

Humor Amarillo

Spa y balnearios

Tirolina

Rocódromo

Paseos a caballo

Puenting

Talleres (cerámica, 'tupper sex', cocina erótica...)

Fiesta 'beauty'

Picnics al aire libre

Comidas con churrascadas

Cenas grupales con otras despedidas

Show humorísticos

Sesión de discoteca

Animación erótica

Casas rurales

Alojamientos

La ventaja de confiar a una agencia este tipo de celebraciones se centra en el tema organizativo: "No se tienen que preocupar de nada, ya que todo lo gestionamos nosotros. En las actividades que realizan, las propias empresas les ponen monitores; de los servicios que precisen, ya sean talleres de cocina o 'tupper sex', sesiones 'beauty', la contratación de una limusina o un barco..., también nos encargamos, siempre con un guía, patrón o profesor según sea el plan", asegura este organizador gallego. Además, matiza que "tenemos acuerdos con diversos alojamientos para que les salga mejor la estancia y, para los grupos de 11 personas o más, la cena del soltero y algunas actividades son gratis".

