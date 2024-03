Si tienes 35 años o más y estás soltera o soltero, esta fiesta en Vigo te interesa

Según un informe de año 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de personas sin pareja, bien divorciadas o solteras, en España alcanza al 36% de la población. Esto se traduce en unos 14,4 millones de personas, de las que más de seis millones y medio son mujeres -un 48%-, por 7.578.000 hombres -un 52%- que viven sin una relación.

La edad de españoles sin pareja es cada vez mayor: la media se sitúa ya en los 40 años. Y la intención de muchos y muchas es seguir manteniendo ese estado. Nuestros hábitos sociales han cambiado, y hoy, el ser un ser humano es mucho más individualista debido al auge de las nuevas tecnologías, así que cuando la soltería no es obligada, los que optan por ella están contentos con su decisión.

¿Soltero por elección o por obligación?

También influye el trabajo: si no tenemos tiempo para nosotros, ¿cómo lo vamos a tener para una persona que puede convertirse en el amor de nuestra vida?. Además, encontrar relaciones a través de aplicaciones no parece ser la panacea para aquellos que buscan a su media naranja a corto o medio plazo, y eso que España es el tercer país del mundo con mayor consumo proporcional en este tipo de 'apps'.

Sin embargo, no querer pareja, no significa renunciar a tener planes de ocio, y éstos, en compañía, se disfrutan mucho más. Pero ese individualismo elegido o no, sobre todo a ciertas edades, complica las relaciones sociales, teniendo en cuenta que el entorno del soltero -o separado- que ya tira a cuarentón -de ahí, para arriba- suele estar nutrido de parejas con hijos, con propuestas de fin de semana o 'after work' poco apetecibles, más dirigidas al divertimento de los peques, que al suyo propio.

Grupos de 'singles'

Por eso cada vez proliferan más los grupos en las redes sociales, y también empresas online para satisfacer el ocio de los 'singles'. Muchas agencias de viajes tienen su propia sección para el perfil de solteros, con ofertas de cruceros, escapadas o viajes organizados, o webs de turismo, exclusivamente para singles.

Además, particulares de motu proprio forman comunidades a nivel local, regional o nacional que organizan todo tipo de encuentros para socializar: un partido de padel, una quedada de cañas, una excursión, una cena, una mañana de senderismo, un viaje...

Son encuentros que se articulan a través de grupos de Facebook, Telegram o Whatsapp a los que se unen las personas sin pareja que buscan ampliar su círculo social. Y si bien, a priori, no tienen un fin extrictamente para ligar, nadie descarta que entre sus participantes pueda nacer la chispa del amor, que haya un flechazo, o que se de un simple flirteo inicial, más allá de la actividad propuesta.

"Poder interactuar más allá de las redes"

En esa categoría, entra la asociación Pasión Flamenca de Vigo, que organiza en Vigo la segunda fiesta para solteros después de estrenarse el pasado mes de noviembre con un evento celebrado en el Island Club, de la Praza da Estrela, al que asistieron más de 50 personas. En concreto, dos de sus miembros, Penélope de Lope y Silvia Moreno, son las promotoras de esta idea "que surgió el año pasado, viendo que no había muchos sitios para gente de nuestra edad en los que poder interactuar, más allá de las redes sociales", matiza Penélope.

Silvia Moreno y Penélope de Lope, las promotoras de la fiesta de solter@s de Vigo, en el primer evento celebrado en noviembre. / Cedida

"A mí siempre se me ha dado bien organizar cenas, fiestas y escapadas con mi grupo de amigos, y Silvia, en la asociación, también es una de las personas que se encarga de gestionar los eventos, así que nos lanzamos a hacer esa primera fiesta en el Island Club que, por cierto, a punto estuvo de no celebrarse. El primer lugar elegido nos canceló la fiesta, a 15 días de la fecha, y pensamos en suspenderla, pero los asistentes no querían perdérsela, y buscamos otro sitio en tiempo rércord. Al final salió muy bien", recuerda.

50 euros, en Los Tres Monos

Ahora, con más experiencia y menos nervios, llega la segunda edición de este encuentro que se articulará en una cena-baile, el próximo sábado 13 de abril, aunque esta vez se desplaza al establecimiento Los Tres Monos, situado en la Avenidad de Samil, 43. La fiesta arranca a las 21 horas e incluye una copa de bienvenida, una suculenta cena en mesa -la de noviembre fue picoteo de pie- y un espectáculo a cargo del establecimiento. Dj. Residente será el encargado de la música, en una noche de juegos, regalos y sorpresas.

Flyer y menú del evento. / FDV

El coste de la fiesta es de 50 euros con una cena a base de una selección de entrantes de cocina japonesa -Tayoyaki-, merluza en salsa verde de algas, carrillera de cerdo al Oporto y dos opciones de postre: tarta de queso tradicional o tarta de la abuela, todo ello regado con agua, refrescos, vino o cerveza.

"La idea es que la gente se conozca como ocurrió en la primera ocasión. Se hicieron subgrupos más pequeños, que a posteriori organizaron quedadas, y salidas a comer o a cenar. Hacer amigos, conocerse, sin descartar ir más allá es el objetivo". Penélope de Lope

La dimensión del evento dependerá del número de asistentes, que estará limitado a 125 personas, "seamos los que seamos, tendremos un espacio reservado para nosotros", asegura Penélope. Las reservas se podrán realizar a través de Whatsapp, en el teléfono 611251763.

El perfil al que va dirigida esta cena-baile es el de 'singles' que tengan 35 años o más, "y la idea es que la gente se conozca como ocurrió en la primera ocasión. Se hicieron subgrupos que, a posteriori, organizaron quedadas, y salidas a comer o a cenar. Socializar y conocerse, sin descartar ir más allá, es el objetivo".