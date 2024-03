Lactancia materna en clave gallega en la feria ArtMadrid

¿Puede ser la experiencia materna fuente de creatividad? La artista gallega Teresa Búa (Muxía, A Coruña) se fija en la lactancia materna para ofrecer su performance “Maternidad 4. Amamantar”. Será mañana en el marco de Art Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo que ayer abrió sus puertas como también lo hizo ARCO donde expone, entre otros, la artista viguesa Menchu Lamas. Ambas son dos ejemplos de creadoras galaicas que muestran en la Semana del Arte de la capital española estos días.

La performance ofrecerá una poesía numérica que hace referencia a la experiencia de Búa como madre y su “obsesión –señala Búa– con los números. Es una crítica al capitalismo. Esta sociedad te indica que lo más importante es tu carrera. La maternidad da miedo porque es una pausa, no sabes cuánto va a durar. La llevas a cabo cuando tú realmente lo que quieres es desarrollarte profesionalmente”.

La artista viguesa Menchu Lamas muestra su obra en ARCO 2024. / A.P.

Esa reflexión convive con un “tiempo capitalista” cuyo mensaje, añade la creadora gallega, “es que no puedes parar si quieres tener éxito; da igual lo que te pase. Y si eres madre, que no se note: no pares y trabaja. De ahí que la maternidad sea tan tardía”.

Por ello, al convertirse en madre –su realidad actual–, Búa se obsesionó con los números: dar el pecho cada tres horas; anotar cuánta leche ingería el bebé y cuánta leche producía ella.

La maternidad es una contradicción continua en la que amas y odias la situación que vives" Teresa Búa — Artista, performer

De ahí, que la performance sea una poesía numérica “para expresar la rapidez con lo que todo sucede” dentro de “una contradicción continua en la que amas y odias la situación que vives, la maternidad”, reflexiona la creadora.

La cita para verla es hoy en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en la capital española, dentro de un ciclo apoyado por la Fundación Tara for Women que busca fortalecer a mujeres con talento.

También en ArtMadrid, se ve obra de gallegos a través de las galerías galaicas seleccionadas: Metro, Moret y Luisa Pita.

La primera presenta obras de Lúa Gándara y Sebas Anxo. Moret muestra a los gallegos Miguel Piñeiro, Iván Prieto, Xurxo Gómez Chao y Héctor Francesch.

Los retratos de árboles de Juan Adrio

En la oferta de la galería Luisa Pita, se muestran obras –entre otros– de los artistas Rut Massó y Juan Adrio. Este último presenta fotografías de árboles tomadas en blanco y negro en el Monte Aloia.

La obra "Monte Aloia" de Juan Adrio se muestra en Art Madrid estos días. / Juan Adrio

La viguesa Rut Massó y la nueva idea de paisajes

Por su parte, la viguesa Rut Massó –que trabaja en Múnich– ofrece un trabajo sobre el paisaje. En dos pinturas de gran tamaño, muestras cactus espectaculares. “Está llamando mucho la atención y solo llevamos dos horas abiertas”, indicaba ayer la galerista Luisa Pita.

Massó, explicaba que sus cuadros –cuya inspiración nació en un viaje a Lanzarote, una isla que le impresionó– son una “investigación sobre una nueva reformulación de paisaje, de cómo se puede representar hoy. Combino ideas del tiempo, pasado y futuro, con binomios como sólido-líquido, movimiento-quietud. Son binomios que tienen origen en un pasado. Trabajo la idea de Pangea, el supercontinente que amalgaba a todos. Trabajo estos paisajes con elementos concentrados que invierto. El cielo se vuelve tierra y la tierra se vuelve líquido y aire”.