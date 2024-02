Oda a la amistad en una obra coral

Saboreando todavía el éxito de su primera novela (Eva en la red), Eva Grandal, más conocida por Evita Camila en las redes sociales –donde posee más de un millón de seguidores en TikTok–, participa en el libro de relatos cortos 15 miradas a la amistad (Almuzara), “un canto a la amistad que plasma la visión literaria de quince autores sobre conceptos tan universales como el compañerismo, la camaradería, la lealtad, el apego, el apoyo o la confianza, desde profundas perspectivas de disciplinas tan diversas como la filosofía, la historia, la sociología o la psicología”.

Evita Camila es la única autora gallega de esta obra coral. “Estábamos haciendo el curso del Método Mapea para escritores y los compañeros decidimos hacer un libro conjunto”, explica. “Son relatos cortos sobre la temática de la amistad. No es una biografía ni una historia que nos haya pasado en la vida real, sino una mirada hacia las relaciones de amistad y lo que nos inspira”, expone.

En su caso, en su relato se inspiró en una amiga suya, a la que atropellaron: “Pasó por una situación muy difícil para su recuperación. Los pronósticos médicos no eran muy optimistas, pero ella, gracias a su fuerza de voluntad, ahora puede caminar, aunque con ayuda de muletas”.

De esta amiga encontró Eva Grandal la inspiración para su relato porque “es una persona que tiene una historia de superación”. Además, “como la temática es la amistad, quise ponerme en su piel y contar una historia sobre cómo es la vida de una persona que está en silla de ruedas”, prosigue. “Todo cambia, así que me puse en sus zapatos y quise contar su historia también”.

Portada del libro / FdV

“Aunque no se trata de su biografía, sino de un relato inspirado en ella, esta amiga es como mi musa, es una inspiración. Es una persona muy abierta y ante las adversidades siempre tiene una sonrisa, por lo que tiene una forma de ver la vida que es muy inspiradora”, insiste.

Evita Camila, que sigue activa en sus redes sociales, se siente muy a gusto con su faceta de escritora. “Mucha gente me dice que ha leído mi libro de Eva en la red y que les ha gustado mucho y eso es una alegría también”, reconoce. Además, anuncia que realizará una donación de quince ejemplares de este libro colectivo a bibliotecas públicas de toda Galicia “para incentivar la lectura”.

"No es una biografía ni una historia que nos haya pasado en la vida real, sino una mirada hacia las relaciones de amistad"

En 15 miradas a la amistad, aporta su “estilo propio” a esta obra. “Todos hemos compartido nuestros relatos y está muy bien, porque cada uno tiene su forma de ver esta temática de la amistad. Además, aprendes mucho también porque somos personas muy diferentes y cada uno aporta su granito de arena para aprender un poquito más sobre esta temática”, expone.

En su caso, después de gestar la idea entre los autores, enviaron la propuesta a las editoriales. Almuzara aceptó dicha propuesta, en la modalidad de coedición, lo que hizo que se materializara la obra.

“La escritura es una aventura maravillosa. No sabía que podía tener la oportunidad de poder publicar un libro y ya son dos. Es una sorpresa muy gratificante”, afirma. “Tenemos que saber que todo lo que queremos, si nos lo proponemos, lo podemos conseguir”.

Sus dos libros son la mejor muestra de ello, aunque no se quedará ahí. “Me están viniendo muchas ideas para la continuidad de Eva en la red. Es algo tan bonito y tan gratificante escribir que yo misma me sorprendo de que me guste tanto”.

Y pese a su nueva pasión por la escritura, sigue volcada también en sus redes sociales, a las que dedica tiempo “todos los días”.