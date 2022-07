La amistad tejida en un mundo hiperconectado

El mundo digital amplía las posibilidades de conocer a nuevas personas casi hasta el infinito y permite mantener el contacto con las viejas amistades a pesar de las distancias. Durante los meses más duros de la pandemia demostró, además, ser un valioso aliado para combatir la soledad que supuso para muchos ciudadanos medidas como el confinamiento domiciliario o las restricciones de movilidad. Sin duda, Internet y las nuevas herramientas digitales han supuesto un cambio radical no solo en la forma en que el mundo se comunica, sino también en la manera en que interactúa. Los datos lo corroboran: el 45% de la población mundial ya está activa en las redes sociales, según el informe “The Global State of Digital in 2019”, divulgado por la empresa Hootsuite.

Asimismo, siete de cada diez videojugadores españoles afirman haber entablado nuevas amistades echando partidas con otros internautas, según la “II Radiografía del Gaming en España”, cuyos resultados dio a conocer ayer PcComponentes con motivo del Día Internacional de la Amistad, que se celebra cada 30 de julio desde 2011. El estudio realizado por esta firma española de tecnología pone en valor el componente social que han adquirido los videojuegos gracias a la creciente tendencia de la modalidad online, que se presentan como un recurso más para para conocer a nuevas personas con intereses en común y disfrutar de un ocio más social, y desmonta que sea una experiencia en solitario que fomenta el aislamiento. Pero, ¿se puede hablar de amistad cuando esta no traspasa las fronteras virtuales? Según José Durán, profesor de Sociología de la Universidad de Vigo (UVigo), la amistad no se puede medir por el número de seguidores o de “likes” que se tienen en las redes sociales ni los compañeros de los juegos online, aunque sean habituales, pueden considerarse verdaderos amigos. O, al menos, no necesariamente. La amistad es otra cosa. Es algo más. “Las relaciones sociales necesitan un espacio social, la presencia física del otro. Para que haya una verdadera relación se necesita la interacción y no solo verbal, sino también corporal, gestual y afectiva. Si se virtualizan las relaciones, se pierde todo esto, que es lo que configuran las relaciones de proximidad, que son las que nos permiten entender y empatizar con el otro”, explica el sociólogo. Durán matiza que esto no quiere decir que haya que resta valor al medio digital como plataforma para establecer nuevos contactos, pero matiza que es muy difícil que se establezcan verdaderas amistades si la relación se circunscribe exclusivamente al ámbito virtual, ya que no se establece un vínculo real que pueda dar lugar a una relación de afecto mutuo. Tampoco significa que no pueda ser una herramienta valiosa para mantener o afianzar las amistades que ya existían en el mundo real e incluso para reencontrarse con personas con las que se perdió en contacto. El sociólogo de la UVigo mantiene, sin embargo, que no tiene más amistades quien más seguidores o amigos tiene en redes como Intagram, Twitter o Facebook. Según Durán, la amistad no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. “Tener un amigo significa que tú te reconoces en esa otra persona con la que te sientes vinculado por una relación de amistad”, asegura. En este sentido, advierte de que se pueden tener miles de amigos en las redes sociales y sentirse solo. “De hecho, las personas que tienen muchas relaciones en redes, que son efímeras y débiles, sienten necesidad de estar continuamente creando nuevas relaciones porque las que tiene, realmente, no lo son”, afirma. Durán recuerda que, aunque durante la pandemia los medios digitales permitieron a las personas continuar conectadas con sus seres queridos, una de las cosas que más echaron de menos fue, precisamente, el contacto directo. La amistad es una relación afectiva que se genera con otro, en la que se expresa cariño, confianza, solidaridad y lealtad mutua. y que, según el sociólogo vigués, se construye sobre la base de la cercanía y el tiempo a partir de afinidades personales. “La amistad se va enriqueciendo con el tiempo y con la presencia del otro en un espacio físico. Si faltan estos elementos es difícil que se vayan construyendo relaciones de amistad”, afirma el sociólogo, que apunta que la amistad implica también fidelidad. Para Durán, el contacto virtual ha de ser complementario al físico y entiende que así es también en la mayoría de los videojugadores. “Lo que observo es que las personas que quedan para jugar a juegos online también quedan físicamente, es decir, que esa amistad se ha consolidado en otros lugares, como el instituto en el caso de los jóvenes”, explica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 2011 el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad para reconocer el gran valor de la amistad como un sentimiento noble y valioso en la vida de los seres humanos.