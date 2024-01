Santiago de Compostela ha acogido este viernes la presentación de la nueva Asociación Galega de Covid Persistente (ASGACOP), que nace con el objetivo de dar visibilidad a esta "enfermedad multisistémica que tiene definidos más de doscientos síntomas".

Las estimaciones que maneja la asociación cifran en un 3,8 % de personas afectadas con respecto a la población general de Galicia, y entre un 5 y un 20 % con respecto a la población que sufrió esta dolencia.

En la presentación, Isabel Quintana, presidenta de ASCACOP, ha incidido en que esta organización es necesaria porque es una enfermedad nueva, con un diagnóstico basado en la clínica y no en pruebas objetivas.

Esto, ha señalado, se traduce en un infradiagnóstico y en una atención que depende de la buena voluntad de los profesionales que atiendan.

Además, en su opinión, es una enfermedad que produce cierto estigma, "ya que es fácil escuchar cosas como que no te recuperas porque no quieres, o eres una vaga", ha denunciado. Por ello, ha recalcado la relevancia de "visibilizar la enfermedad y crear conciencia de que" son "enfermos y no cuentistas".

El objetivo es que estos enfermos reciban "una atención sanitaria adecuada y homogénea, con independencia del lugar de Galicia" donde vivan, ha remarcado Quintana, que es enfermera y paciente de covid persistente.

Los síntomas frecuentes, ha revelado, son fatiga incapacitante, disnea, dificultades cognitivas, mareos, taquicardias, alteraciones gastrointestinales e incluso migrañas.