20 años de labor cinéfila en Galicia

Lois Patiño es uno de los cineastas gallegos con mayor proyección internacional tras ganar sus producciones en festivales como Locarno o la Berlinale. El autor de “Costa da Morte” o “Samsara” lo tiene claro: “Sin Play Doc y otros festivales gallegos como Cineuropa, S8 o Curtocircuito no habría existido el Novo Cinema Galego”, el movimiento que ha colocado a Galicia en el cine mundial. El festival celebra 20 años en esta edición, que arranca este miércoles 1 de mayo para finalizar el domingo.

Público en el Play-Doc. | // TAMARA DE LA FUENTE / mar mato

Destaca Patiño la “programación tan selecta” del certamen y cómo ha brindado “apoyo a los proyectos” de las realizadoras y realizadores gallegos “desde el inicio”.

Friedkin con Linda Blair en el rodaje de “El exorcista”. | // PLAY-DOC / mar mato

“Ahí hemos aprendido a hablar en público [conversaciones postproyección con la audiencia], a que nuestros filmes llegaran a programadores internacionales. Recuerdo un artículo en ‘Cahiers du Cinema’ sobre el cine gallego y el Festival de Play-Doc. Es una labor fundamental en la promoción internacional decineastas gallegos”, agrega el director vigués.

Tony Román, cineasta gallego. | // PLAY-DOC / mar mato

Desde la dirección del certamen rememoran con cariño el artículo de 2018 titulado “Lejos de Madrid” en la “probablemente revista de cine más prestigiosa del mundo, Cahiers, haciendo referencia al festival y también al descubrimiento emocionado, por parte del crítico, del cine gallego que programamos”.

Subraya Ángel Sánchez, cofundador del festival, que Play-Doc se ha convertido en “una plataforma de difusión del cine gallego surgido hace 10 ó 15 años. Estos cineastas han alcanzado prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Resulta emocionante pensar que hemos puesto nuestro granito de arena a la internacionalización de tanto talento”.

La cineasta y profesora de la Universidade de Vigo Xisela Franco refrenda que “Play-Doc se convirtió en una referencia internacional en el documental de vanguardia desde aquí, la periferia” mostrando también figuras internacionales legendarias.

En Tui se han presentado las primeras retrospectivas de aclamados cineastas de culto y han redescubierto filmografías olvidadas o desconocidas en el cine universal. “Esta es nuestra labor cinéfila. Eran cineastas que por la censura o el momento histórico no encajaban con las modas pero son esenciales para comprender la historia del cine”, resalta Ángel Sánchez, director ejecutivo de Play-Doc.

Sara García, directora artística y cofundadora reconoce que “nunca pensamos que cumpliríamos 20 años”.Sánchez añade que los primeros años “fueron difíciles por la absoluta falta de recursos” que suplieron con su juventud y un trabajo incesante.Pero, a posteriori, también encontraron escollos: “Hubo años difíciles; las crisis económica o por ejemplo la pandemia. Esta afectó mucho a toda la cultura”.

Reconoce Sara García que “cada año es un desafío, por no hablar de la financiación”. Aunque no lo señale expresamente, se lee entre líneas el riesgo en malabares, la sombra amenazadora de no contar con el colchón económico necesario para celebrar cada edición.

Sobre los inicios, comenta Sara que Play Doc nació como un “proyecto absolutamente personal e independiente” para “crear un espacio donde mostrar y compartir un cine que acabábamos descubrir, como el de Frederick Wiseman, Maysles Brothers, Raymond Depardon o Robert Kramer”.

Elegir Tui como sede fue toda una declaración de intenciones. “Ángel es de Tui –prosigue la joven– y es él quien propuso hacerlo aquí. Aunque celebrarlo en una localidad pequeña, fronteriza y periférica, planteaba muchísimas dificultades, también ha conformado en buena medida el espíritu y la atmósfera del festival”.

Con el corazón posado en el recuerdo de aquella primera edición de 2004, destacan los cofundadores que “la respuesta fue sorprendente con más de 3.000 espectadores. La energía, el trabajo y sacrificio de las primeras ediciones es algo inimaginable, pero construimos unas bases sólidas con las que crecer” a partir de “un modelo bastante atípico y poco convencional”.

Para este 20 aniversario han preparado una programación exquisita. Aquí, varios puntos:

“El Exorcista”, en una iglesia.

Destaca el homenaje a Wiliam Friedkin, uno de los cineastas más importantes de los años 70 , conocido por “El exorcista” pero con una larga filmografía. “Su cine destaca por su realismo y autenticidad en ficción y documentales. Son seis títulos incluido ‘The French Connection’ por el que se llevó el Oscar pero también su conversación con Fritz Lang” que se verán en Play Doc, señala Ángel Sánchez.

Política, samba, Brasil e Hirszman.

Leon Hirszman es uno de los fundadores del Cinema Novo brasileño. En sus obras hay tradición del cine político de los años 60 y 70 para después prestar atención a la música popular del país. “Produjo algunos de los documentos visuales más valiosos de la historia del samba”, resalta la organización.

Berlín y la caída del Muro.

Se presenta la restauración de “Kriegsende”, película de la cineasta alemana Viola Stephan que “retrata como nadie –señalan desde Play-Doc– la vida en la ciudad de Berlín en los meses que cayó el Muro” que separaba las dos Alemanias que hasta 1991-1992 marcaba la frontera entre la zona capitalista y la soviético-comunista.

Víctor Coyote, Garci y Landa.

Como apertura del festival, el miércoles, se ofrece el espectáculo de música y cine con base en el filme “El crack”, de Garci donde Landa tuvo su primer papel dramático. Coyote y Javi Álvarez reinterpretan la música original en directo de este filme pionero del cine negro español.

Cine gallego de antaño rescatado.

Nace la sección Sombras para rescatar cineastas gallegos del pasado. Se ha elegido a Tony Román y la película desaparecida “Canto da emigración” con banda sonora en directo de la Orquesta Clásica de Vigo con una evocación de lo que pudo ser ese filme perdido.

Suscríbete para seguir leyendo