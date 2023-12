Entre la marabunta de películas en salas comerciales estas navidades hay una que, sin duda, no se deben perder: “Samsara”, del director vigués Lois Patiño. A continuación damos algunas claves para no perderse los detalles de la proyección cuya fotografía es exquisita.

Premio en la Berlinale

“Samsara” llega a los cines españoles avalada por el premio logrado en el Festival de Cine de Berlín donde enamoró al jurado. Ese galardón le ha brindado la posibilidad de proyectarse en diferentes países europeos.

Una película experimental

Patiño está considerado uno de los principales directores de cine experimental europeo. Busca salirse de lo convencional explorando nuevas maneras de contar. En este filme, nos pedirá cerrar los ojos durante 15 minutos en medio de la proyección; habrá imágenes superpuestas sobre otras como si de sombras de colores se tratase, se busca encontrarse con la espiritualidad y la meditación a lo largo del metraje. Lo consigue. El propio Patiño en una entrevista con FARO señalaba que “Samsara” tiene parte de inspiración en “Le Quattre volte” de Frammartino donde se ofrece una visión poética de los ciclos de la vida.

¿Qué cuenta “Samsara”?

La historia arranca con una anciana que va a morir. Un joven le lee un libro para prepararla para su viaje al más allá y su reencarnación. Los espectadores la vamos acompañando a ella y al joven lector hasta llegar al nuevo mundo y pasar por la denominada “realidad intermedia”. El fin es que el espectador reflexione sobre cómo cada cultura ve la muerte.

¿Qué lee el joven?

El primer protagonista –quien en su vida real y también en la película es un rapero de Laos– lee “Bardo Thodol”, conocido como “El libro tibetano de los muertos”.Es un libro guía para una persona moribunda que debe ser leído junto al cuerpo del muerto. Arranca con los síntomas de la muerte, la experiencia en las distintas fases tras la defunción y da mensajes de serenidad a la hora de la reencarnación.

¿Actores o gente corriente?

Tanto en la parte de Laos como de Zanzíbar cada personaje es interpretado por un actor o actriz no profesional que da vida a alguien prácticamente igual que él o ella. Es decir, en Laos, entramos en un templo budista con jóvenes estudiantes que lo son de verdad y que están decidiendo si ser monjes o volver a la vida no religiosa. En Zanzíbar, vemos mujeres que trabajan confeccionando jabones con algas, que es lo que realmente hacen; como también sucede con los pescadores. No obstante, siguen un guion en la historia aunque en gran parte de sus conversaciones improvisan lo que le da naturalidad y verosimilitud. Sus actuaciones son de diez.

¿Por qué tenemos que cerrar los ojos 15 minutos?

Esto es un hito en el cine y el fin es que percibamos la película a través de la luz de la pantalla sobre nuestros párpados y el sonido. Así, establecemos una fase de meditación pero también como si muriéramos y atravesáramos un espacio-tiempo impreciso hacia el más allá. Cuando abrimos los ojos estamos ya en Zanzíbar. La anciana que falleció se ha convertido en otro ser al que seguimos en su nueva aventura vital junto a otros seres-personajes del filme.

¿Qué mensajes nos da “Samsara”?

Samsara significa correr en círculos, el cambio de la vida, el mundo. El filme nos presenta cómo el humano y la naturaleza van pasando fases en la vida junto al universo. También tiene un mensaje sobre la importancia de la educación para mejorar la sociedad, de cómo las niñas al igual que los niños sin importar el país deben estudiar; y sobre la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente y los riesgos que le acechan a lo largo de los cinco continentes.