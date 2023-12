Los nueve trabajos con huella gallega que optan a los premios Goya

El próximo 10 de febrero en Valladolid hay una cita con el cine español: la entrega de los premios Goya. Un total de nueve nominaciones llevan la huella de gallegas o gallegos. María Vázquez opta al galardón como mejor actriz protagonista por su papel de Ramona en “Matria”. Precisamente, el realizador de esta cinta, el vigués Álvaro Gago, aspira a conseguir la distinción de mejor director novel. La porriñesa Janet Novás ya sueña con ser la mejor actriz revelación; y el filme “Hanna y los monstruos” –de la directora viguesa Lorena Ares– y “El sueño de la sultana” –coproducido por Chelo Loureiro – son finalistas a mejor largometraje de animación.

A mayores, Xoel López ha conseguido que “Eco” para la banda sonora de “Amigos hasta la muerte” opte a mejor canción. Noé Montes podría lograr el cabezón a mejor maquillaje por su trabajo para “Valle de sombras” y Curru Garabal podría conseguir el Goya a mejor dirección de arte por su aportación a “Cerrar los ojos”.

Además, “To bird ot not to bird” del vasco Iván Miñambres –coproducido por la gallega Chelo Loureiro– podría llevarse el premio a mejor corto de animación.

A última hora de la mañana de ayer, María Vázquez conversaba con FARO DE VIGO sobre su nominación al Goya, la segunda de su vida, si bien la primera fue en 2008 por su papel de detective en “Mataharis” de Icíar Bollaín.

“Me siento muy feliz, por mí, por Álvaro (el director), por la película y por todas las Ramonas (su personaje)”, señalaba a este diario.

María Vázquez y un papel que fue un "regalo"

Añadía que el papel fue “un regalo. Tiene muchas capas, matices, es expresivo, sensible, con carácter, imperfecto, incorrecto. Tuve tiempo para prepararlo. Eso no pasa casi nunca. Fue un privilegio de equipo”.

Vázquez dejaba claro que “parece fácil llegar a los premios y a los Goya pero es muy difícil, casi imposible. Desear, claro, que se desea. Estar ahí con Álvaro cierra un ciclo de todo un año de recorrido con la película. Me alegro tanto. Lo vamos a pasar en grande porque hay que recibir y disfrutar. ¿Esperar más? No rotundo. Era un año de muchísimas grandes producciones. Insisto, es muy difícil llegar. Mira ‘O corno’. Gana en San Sebastián, es un peliculón... Para mí, tenía que estar de finalista. Con eso, no quiero decir que las que estén no lo merezcan. Pienso lo mismo con ‘Y sobre todo la noche’ de Víctor Iriarte. Por eso, hay que celebrar y relativizar”.

No obstante, en caso de lograrlo, María reconocía que sería “una alegría para mí, la película y tantas compañeras que se sienten obreras de la interpretación que luchan día a día en esta profesión tan precaria. Es un aliento de esperanza para seguir trabajando. Yo me siento afortunada pero nunca lo tuve fácil. Fue pico pala, pico pala. Hay que seguir luchando, trabajando con dignidad, como Ramona”.

Janet Novás, en una nube

Seguir trabajando es la máxima también de la bailarina de O Porriño Janet Novás: “No sé cómo me va a afectar. La realidad es que estoy concentrada en mis piezas. Pronto estreno en Madrid la última en el Conde Duque. Seguiré trabajando porque la vida no te da el dinero para pagar el piso”.

No obstante reconocía que irá a la gala de entrega de los Goya “con muchas ganas y mucha fuerza para representar ‘O corno’. Detrás de un gran personaje, hay un buen guion, una buena dirección, un equipo enorme”.

Novás confesaba encontrarse “en una nube” y, al igual que María Vázquez, lamentaba que “O corno” no hubiera llevado más nominaciones: “Estaba en casa mirándolo [la lectura de nominados a cargo de Luis Tosar y Anna Castillo] con un amigo. Al ver que no salía nada de ‘O corno’ pensé ‘qué pena, ya no contaba con llevar yo la nominación. Creo que tenía que haber salido alguna cosa más para la película”.

Lorena Ares: de Vigo a los Goya con un filme de animación

Otra gallega nominada es la viguesa Lorena Ares, directora de la película de animación “Hanna y los monstruos”. Ayer señalaba sentirse “emocionada. No lo tenía claro porque había unas películas increíbles. Es un subidón”.

En cuanto a las oportunidades que resurgen para el filme, indicó que “se abre una nueva campaña de publicidad. Empieza a aparecer como nominada lo que le dará un empujón a la película”.

Ares indicó que “hay un resurgir de la identidad gallega en el cine. Tener a ‘Matria’, a Xoel López... es indicativo de que necesitamos tener una cultura que necesita ser representada y que a la gente le interesa esta cultura que tenemos”.

“Matria” se verá en Francia, Portugal, Grecia e Italia

En el año 2019, el vigués Álvaro Gago resultaba nominado a los Goya con “Matria” optando al premio a mejor corto de ficción tras vencer en Sundance. Cuatro años después, aquella pieza creció, se hizo mayor con un largometraje del mismo nombre y nuevamente vuelve a aspirar a un Goya. En esta ocasión, al mejor director novel. Lo logra a pocas semanas de que el filme sea visto en cines de Francia, Portugal, Grecia e Italia.

“De Francia llegué tras hacer un pequeño tour. La distribuidora local francesa va a apostar mucho por la película. Con nuestros hermanos portugueses haremos algo chulo. Está muy bien poder proyectar a Ramona en otros países”, confesaba ayer.

Confesaba también Gago sentirse “muy feliz” pero con reparos sobre la nominación: “Es importante pero hay que tener los pies en la tierra. Me alegro porque es muy complicado para las películas gallegas llegar a los Goya. El loby gallego es inexistente; tiene una influencia nula, así que es importante estar ahí”. En cuanto a si había que interpretarlo como una nueva hazaña del cine gallego, Gago señaló que “quizás aunque me cuesta verlo de una manera tan épica”.

Lo que sí reconoció es que sigue sorprendido por los logros del filme al tiempo que recalcaba “el trabajo que hacemos llamando a muchas puertas, siendo accesibles a muchas proyecciones sin hacer diferencia entre públicos. De hecho, los contextos más pequeños son muy amables y en ellos uno se siente querido y valorado además de tener un debate enriquecedor con la audiencia. Estoy muy contento de que la película siga enganchando a la gente”.

Los filmes más nominados

“20.000 especies de abejas”

La película de Estíbaliz Urresola es la que recoge más nominaciones, un total de 15 entre las que figura la de mejor película, mejor dirección novel, guion original, mejor actriz de reparto, actor de reparto o actriz principal, entre otras.

“La sociedad de la nieve”

El filme de J.A. Bayona recolecta 13 nominaciones: mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor revelación...

“Cerrar los ojos”

Víctor Erice, con 83 años y uno de los directores con más talento del cine español, podría lograr su primer Goya con este filme. Presenta once nominaciones.

“Saben aquell”

El filme, de David Trueba, sobre el humorista Eugenio recoge 11 nominaciones.

“Un amor”

La última película de Isabel Coixet podría llevarse ocho Goyas, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.