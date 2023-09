El cine de animación asalta San Sebastián

“O soño da sultana” es uno de los largometrajes que más expectación ha creado en la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián. Es la primera vez que un filme de animación europea compite en la sección oficial.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Su directora, Isabel Herguera, reconoce que en muchas ocasiones sopesó la posibilidad de no poder terminar la película. El apoyo económico de la productora gallega Abano Films, de Chelo Loureiro, ha tenido un peso importante para que el largometraje llegase a buen puerto y se pueda estrenar en los cines el 11 de noviembre.

“Es un placer enorme poder estar aquí”, explica Herguera por teléfono a este diario. “Estar en la sección oficial es inimaginable para nosotros. Para el cine de animación supongo que también da ánimos; en este momento hay películas de animación muy buenas haciéndose en España así que este sector está viviendo un muy buen momento”.

En cuanto a la gestación del filme, este se inspira en parte en un cuento homónimo de la autora de Bangladesh Begum Rokeya Hossain (1880-1932).

“Me encontré este libro de manera casual. Yo estaba en la India –realizando un corto– y me topé con él en una galería de arte. Me acerqué a él y vi que tenía una tapa roja con una mujer pilotando una nave espacial. Leí la portada donde ponía que se trataba de una utopía feminista escrita por una mujer en 1905. En ese momento pensé que ahí había una historia maravillosa que me apetecía contar. De alguna manera una película te lleva a la siguiente”, señala la directora vasca.

La protagonista del largometraje de animación resultante es Inés, una joven sin las ideas muy claras en el inicio. Al preguntarle a Isabel si hay una parte suya en este personaje, Herguera responde que “yo soy muy mayor; yo no soy una joven que no tiene sueños. Surgió en base a experiencias personales y otras de ficción para hacer la historia más interesante” aunque al final de la conversación reconoce que el filme plasta muchos aspectos suyos.

La condición de la mujer es uno de los ejes pero también “el hecho de soñar, la capacidad de hacerlo. Ese es el corazón de la película porque soñar es la única manera de cambiar las cosas. En este caso, se sueña alrededor de la mujer planteando un viaje hacia lo que somos, hacia nuestras circunstancias como mujeres. Debemos concienciarnos de nuestra situación”

Herguera recuerda las complicaciones que han surgido para este filme: “Fue difícil porque es una película de autor, artística; es mi primer largometraje también, por lo tanto, fue complicado. También el crear el equivo idóneo adoptado a una película que no es 100% industrial fue difícil. No es una película al uso y hubo que adaptar todo el sistema al filme”.

En cuanto a la ayuda de la productora gallega Chelo Loureiro, destaca que “nos ha facilitado todo el apoyo desde el comienzo, desde 2016. A lo largo de los años ha sido un pilar fundamental para sacar esto adelante junto a Ábano por la experiencia que tienen”.

La película presenta la técnica Mendhi. “Es una tradición muy arraigada desde el norte de África hasta India con una coloración temporal con pasta de henna. Hice un taller con unas mujeres para ver que era factible usar esta técnica para dibujar utilizando los mismos procedimientos que se realizan para el cuerpo”, señala la realizadora.

El filme también incluye animación en 2D y teatro de sombras. Este último fue empleado para “contar la vida de Rokeya –la escritora que redactó el cuento que sirvió de inspiración para esta película– que vivió a principios del pasado siglo cuando era una forma tradicional de contar historias y los recortables se asemejaban, de ahí que los incorporáramos”.

Esta pieza audiovisual es también especial porque además de elenco actoral para las voces de los personajes también incluye a expertas y expertos como historiadoras y filósofos. “Son gente que me he encontrado en el proceso de la película y me pareció interesaante incorporarlos porque hablan, por ejemplo, de la utopía de los sueños o cómo se retrataba la mujer en la literatura occidental. La película tiene algo de documental porque está basado en mis experiencias de mi viaje personal por la India”, concluye.