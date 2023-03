Las salas de cine españolas recibirán el próximo día 21 de abril un nuevo estreno de un largometraje de animación, dirigido a niños pequeños, “Hanna y los monstruos”, con el que la directora viguesa Lorena Ares presenta su opera prima. Esta creadora del cine gallego, que trabajó en el filme “Memorias de un hombre en pijama”, señala que la nueva cinta también posee una versión en inglé spara su periplo por el mercado internacional.

Se trata de una feliz noticia más que sumar a la retahíla de hitos de esta joven animadora gallega que en los últimos meses soñó con ganar el Goya a mejor corto de animación con “Amanece la noche más larga” –que codirigió con el también vigués Carlos Fernández de Vigo– y que finalmente consiguió la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga en idéntica sección. Esta pieza se puede ver en Movistar+ para abonados y ha iniciado su carrera hacia los Oscar.

“Hanna y los monstruos” fue también presentada en dicho certamen. “Cuando la estrenaron yo no pude ir. Me dio mucha pena. Fueron otros del equipo y me enviaron un mensaje de voz contándome que los niños que la habían visto no paraban de reír y de cantar al final. Incluso en el encuentro, hicieron muchas y muy buenas preguntas”, explica.

Se trata de una película para público preescolar en la que veremos como protagonista a una “niña que no tiene muchos amigos pero a la que le encantan los monstruos. Siente que son unos marginados, que son criaturas que no son aceptadas por como son. De una manera mágica, entra en el mundo de estos y descubre que ellos están llenos de complejos y miedo y que le tienen terror a los humanos”.

Ella servirá de “catalizadora para que estos monstruos acepten sus diferencias y entiendan que ser distinto es lo que nos hace ser únicos y nos aporta nuestra verdadera identidad”, detalla la directora de cine gallega.

Lorena Ares confiesa tener “muchas ganas de verla ya en los cines. Llevamos tres años trabajando en ella”. En cuanto al origen, recuerda que los productores la llamaron para proponerle que dirigiera una “historia muy chula”.

“Yo realmente no formé parte del origen de la historia pero como desde pequeña le tuve mucho miedo a la oscuridad y a las criaturas, me gustaba la idea de meterme en una película en la que aproximar el mundo de los monstruos a los niños”, reflexiona la cineasta.

En cuanto al diseño de personajes y su trazo más colorido, explica que crearon un jeti grande y peludo que fuese miedoso. También buscaron una criatura del monstruo del Lago Ness que fuese divertida.

El redondeo de los personajes se realizó a la hora de diseñar los diálogos y trabajar las voces para especificar los tics a la hora de hablar y su manera de moverse.

"La película va de que no tienes por qué encajar en moldes"

En cuanto a la moraleja del filme, Ares apunta que lo que queremos transmitir es “la celebración de la diversidad. La película va de que no tienes por qué encajar en moldes, que lo mejor es que tú seas como eres y que seas único”.

Lorena confiesa que “desde que tengo 14 años, desde que vi ‘La Sirenita’ flipé y decidí que me quería dedicar a la animación. Mi sueño era ser animadora para darle vida a los personajes. En los primeros 17 años de carrera fue lo que hice. Después me metí en otros departamentos, aprendiendo narrativa. No me esperaba que me llamasen a dirigir a mí sola”.

En cuanto a ser mujer, especifica que en la animación no percibió agravio por género pero sí en un trabajo anterior. “Estuve haciendo publicidad para constructoras y en estos años una vez fui a una reunión con un cliente con mi socio al que el cliente le preguntó quién era yo, que si era su novia. Pasaban esas cosas pero en animación, no”, recuerda una persona que empezó en la animación hace 20 años en la mítica firma gallega Dygra Films.