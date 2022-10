Los versos en gallego que hermanan Vigo y el Bronx

En el año 2017, el poeta y vigués Malvares de Moscoso –uno de los MC de Rebeliom do Inframundo, que recientemente se hizo con el premio Martín Codax de Músicas Urbanas– aterrizaba en Nueva York para participar en encuentros y recitales del Festival Kerouac de poesía.

Allí entró en contacto con diversos artistas con los que acabó colaborando. El fruto se podrá oír pronto. “Proximamente sairá unha canción trilingüe cun artista de Salamanca afincado alí; outra trilingüe con Marcos de la Fuente (codirector del Festival de Poesía Kerouac ; tamén co poeta de New York Bob Holman; e outra con Bonafide Rojas, artista portorriqueño do Bronx, eu en galego e el en inglés”, detalla.

Malvares destaca que uno de los puntos fuertes del Festival Kerouac –que hasta el sábado celebra enVigo su edición número doce– “é levar o galego a sitios onde non é común. En Nova Iorque dálles igual, é como se fixera música en búlgaro, non teñen o preconcepto sobre o idioma ou medos que temos nós”.

Además, este poeta olívico acaba de publicar su poema “A massacre” en el libro grupal “Poetryfighters” (Ultramarina C&D), con autoras y creadores agrupados por el Kerouac en sus festivales en Vigo, México y Nueva York en los últimos años.“Boris no Bronx como o coraçao no Caribe/ Rastafaris olhando para Etiopia/ A utopia que sobrevive na tempestade, son los últimos versos de su poeta en dicha obra, que ayer fue presentada en la galería Maraca con declamación de Malvares, Lupita Hard y Marcos de la Fuente.

En el caso de Lupita Hard, presenta “Besarte en el ruido para matar el silencio” donde se pueden leer versos como La locura habla de mí/ La niebla habla de mí/ mientras me desvanezco en su espesor/ y en mi piel/ Sólo basta rozarme/ para saber que grito,/ convulsa.

Reconoce esta mujer que lleva desde los 14 escribiendo poesía, que este género le sirve casi de terapia y que el poema del libro “Poetryfighters” muestra una creación de amor que en un principio parece ir dirigida a otra persona cuando realmente ha sido escrita para ella misma.

Para esta artista multidisciplinar, es la segunda vez que publica en una obra colectiva del Kerouac. Para mí, confiesa, supone “un enriquecimiento cultural”, que agradece a la organización del evento “por el esfuerzo tremendo. Buscan generar un enfoque diferente e interesante sobre la poesía aunque mucha gente sigue viéndola con la idea clásica. Ellos trabajan para una visión contemporánea”.

Precisamente, gracias a esa aportación, Hard está convencida de que la aportación del Kerouac a la ciudad es enorme, a una urbe que, según su punto de vista, “le hace falta más propuestas culturales”.

Sobre la función del Kerouac también opina Malvares de Moscoso. “É –señala– un festival distinto. Quere levar a poesía ao aghora, ao 2022, quere rachar con esa visión da poesía máis elitista, quere que saia á rúa e que a xente se acheghe sen medo con total tranquilidade sen velo como algo dunha minoría superculta”.

El codirector del evento, Marcos de la Fuente, aprovecha, primero, para hablar del libro “Poetryfighters” que aúna a poetas de las tres sedes del festival. “O libro reflexa o traballo que levamos facendo todos estes anos. Dámoslle ese nome de loitadores da poesía, como guerreiros da palabra, como aqueles que loitan para expandir a palabra poética e que se axudan uns a outros. Trátase dunha comunidade poética, dunha tribo, dun colectivo”, señala el artista que justo ayer aterrizó en su ciudad para participar en el festival donde declamó por la tarde también junto al poeta Koki.

Preguntado sobre la participación estelar este año de la poeta beat Anne Waldman, reconoció que traerla a Vigo –actuará el sábado en el MARCO, a partir de las siete de la tarde– “fue muy complicado. Xa levo anos detrás dela. Agora que vivimos en Nova Iorque fíxose máis sinxelo e ao final este ano co conto de que Arrebato publica a súa antoloxía bilingüe puidemos traela. Para nós, é moi significativo. É a culminación dun esforzo de anos”.

Que Anne Waldman esté en Vigo pone a la ciudad en el mapa mundial de la poesía

El fichaje de Waldman hizo posar más ojos sobre el Kerouac. “Que estea aquí ela é poñer a Vigo no mapa mundial da poesía. Agora a xente de New York quere vir a Vigo ao Kerouac”, confiesa.

Marcos también participa en “Poetryfighters” con “Solsticio” que recitó ayer y que habla deuna de sus obsesiones: definir la función del poeta en la sociedad de hoy en día. “Ser poeta non é só escribir poesía, é axudar a outros poetas, buscar novos camiños para a poesía, buscar a beleza e sacar o lado bo das cousas”, concluye.

El festival prosigue hoy a las siete de la tarde en la planta séptima de El Corte Inglés con música, performance, poesía cantada y recitada. Emma Gomis –poeta, ensayista y traductora procedente de la Universidad de Cambridge– ofrecerá su arte, ella que ha publicado panfletos coescritos con Waldman (“A punch in the gut of a star” y “Goslings to prophecy”).