“Soñamos réplicas de nosotros mismos/ frágiles, inservibles/ robóticos pensamientos-burbuja”. Estos versos de “Blues Antropoceno” son una muestra del trabajo de la poeta beat Anne Waldman, la única de la estirpe de Whitman y Ginsberg que sigue activa. Esta semana llega a Vigo para participar en el Festival de Poesía Kerouac.

La organización avisa: “Sus lecturas son un espectacular vendaval de energía, que mezcla con música o sonidos experimentales”. Por su puesto, no olvida que ha recitado con Patti Smith y Bob Dylan.

Miembro de la Academia de Poetas de Estados Unidos y profesora universitaria, Waldman recitará en el museo MARCO de la ciudad olívica este sábado en una sesión a partir de las siete de la tarde.

En la misma también podremos disfrutar de la declamación de otra gran autora, Olga Novo, Premio Nacional de Poesía 2020 por “Feliz idade”. Además, contarán con la poeta viguesa Graciela Baquero Ruibal.

El Kerouac, sin embargo, comenzará el jueves. En la galería Maraca se reunirán Lupita Hard, Malvares y Marcos de la Fuente para presentar el libro “Poetryfighters”, de Ultramarina. El volumen presenta las creaciones de estos luchadores de la poesía de este lado del Atlántico, así como del opuesto con voces de México y Estados Unidos. El libro cristaliza un movimiento comenzado hace años por la propia organización del Kerouac.

El certamen proseguirá el viernes a las siete de la tarde en la planta séptima de El Corte Inglés con música, performance, poesía cantada y recitada. Emma Gomis –poeta, ensayista y traductora procedente de la Universidad de Cambridge– ofrecerá su arte, ella que ha publicado panfletos coescritos con Waldman (“A punch in the gut of a star” y “Goslings to prophecy”).

Te puede interesar: Sociedad O fito histórico da poética galega nos premios nacionais

El público también podrá disfrutar de la nueva creación de Alberto Avendaño, “Caosmos”, acompañado del arpa céltica de Clara Pino.

Otra actuación destacada será la de Iria Medraño, que ha colaborado con el grupo Rebeliom do Inframundo en sus discos con sus cantigas-poemas; y la creadora viguesa Isolda Comesaña, que abrirá la noche.