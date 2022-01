La vuelta al cole tras las fiestas de Navidad arranca hoy con 9.000 estudiantes infectados por COVID, y a la espera de que los casos siguen aumentando, pues el pico de la sexta ola aún no ha llegado y la Xunta lo prevé para la próxima semana todavía. De todos ellos, unos 3.600 son niños de entre 5 y 11 años, según los datos que maneja la Conselería de Sanidade. De entrada, estos estudiantes, si no tienen síntomas graves, recibirán docencia virtual, lo que complica el trabajo de los profesores.

No es el único reto al que se enfrenta la comunidad educativa en este regreso a las aulas, marcado una vez más por la pandemia. Se teme una avalancha de bajas entre los docentes, y aunque la Consellería de Educación ha prometido que las cubrirá inmediatamente, directores de colegios y sindicatos tienen sus dudas al respecto. “No será tan fácil”, aseguran. Ya la semana pasada, el departamento de Román Rodríguez cifraba en 200 las bajas de docentes, pero la ómicron ha provocado una explosión de contagios, y se eperan más profesores infectados.

La vuelta al cole empieza además con un nuevo protocolo COVID, un protocolo con flecos todavía sin cerrar. Así las aulas de Infantil y Primaria cerrarán, si hay más de cinco casos de coronavirus, y en Secundaria los estudiantes que han sido contactos estrechos de un positivo no harán cuarentena si tienen la pauta completa de vacunación y no presentan bajas. En todo caso, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicaba ayer en una entrevista en la Radio Galega que el protocolo no está todavía finalizado. El sábado, dijo Comesaña, aún estaba “en discusión” entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el seno de la Comisión de Salud Pública.

“Aquí el Gobierno fue lento. Hicimos una reunión sectorial de sanidad y educación el martes día 4 y allí no se llevó ningún documento. E hizo (el Gobierno) una convocatoria in extremis para el viernes y aún no acabó”, criticó.

Entre las cuestiones que faltan por cerrar en el protocolo, Comesaña citó “el umbral” de edad para eliminar las cuarentenas de todo un aula cuando haya cinco o más positivos, aunque de entrada la idea es a partir de primero de Secundaria. Galicia ha propuesto al Gobierno que los alumnos con discapacidad sí tengan que hacer cuarentenas, “estén vacunados o no”, por “lo difícil” que resulta que lleven las mascarillas todo el tiempo.

El conselleiro de Sanidade lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a las familias, al defender la vuelta presencia a las aulas porque los colegios e institutos “son seguros” . Los contagios “van más de fuera a los centros que de los centros hacia fuera”, precisó.

Además, la Xunta ha puesto a disposición de las familias con niños de 5 a 11 años test de autodiagnóstico de COVID-19 en saliva antes de volver a las aulas. El pasado viernes, día en que se inició la distribución de estas pruebas, las farmacias dispensaron sobre 16.000.

Por otra parte, el porcentaje de vacunación entre los más pequeños ya es elevado. “No puede ser más excelente”, afirmó el conselleiro, quien estima que ronda el 60% de cobertura en la franja de 5 a 11 años con una dosis, “casi doblando” la media española.

Hoy llegan más de 36.000 vacunas hoy y el Sergas las administrará entre el martes y el jueves, lo que permitirá que Galicia tenga ya “un porcentaje muy alto de niños gallegos con la primera dosis”.

Comesaña urge además empezar a vacunar al grupo de 30 a 39 años, pues el 15 de enero espera concluir la administración de dosis de refuerzo a los gallegos de 40 a 49 años.

“En Galicia estamos poniendo muy rápido y muy bien las dosis de refuerzo”, defendió el titular de Sanidad, ya que en el grupo de 50 a 59 la cobertura está en el 88,65% cuando en toda España es del 38,63%.

Sanidade no descarta mantener las restricciones en la hostelería más allá del 18 de enero

Prevé que los ingresos hospitalarios continúan al alza hasta finales de mes

¿Cuáles son las previsiones del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras las vacaciones de Navidad y en plena sexta ola? Espera que el pico de los contagios de COVID se dé entre los días 15 y 18 de enero, y también prevé una segunda quincena de enero “compleja” en lo que respecta a la presión hospitalaria. El pico de los ingresos en planta será en la tercera semana del mes y el de unidades de cuidados intensivos (UCI), en la última semana. En todo caso, confía que las hospitalizaciones sigan “contenidas”. Explicó ayer que en las ucis hay 50 pacientes COVID, en torno al 0,1% de los más de 62.000 de los casos activos de coronavirus. Hace aun año, los ingresados en las unidades de críticos eran el 0,9%. “Ahora, hay 10 veces más casos activos que hace un año, pero muchos menos ingresados en UCI”, resumió. También apuntó que “más del 60%” de los enfermos COVID en cuidados intensivos son personas sin vacunar, cuando la población gallega que no cuenta con ninguna dosis está en el entorno del 6%”. Ante esta situación, la Xunta no descarta mantener más allá del 18 de enero las actuales restricciones horarias en la hostelería (cierre de bares y restaurantes a medianoche a excepción de viernes y sábados, que será a la 1,00, y la prohibición de reuniones entre no convivientes de 3,00 a 6,00 de la mañana, el ya conocido como ‘toque de no queda’. Por otra parte, la Xunta defendió el nuevo protocolo para aliviar la carga de trabajo de los facultativos de Atención Primaria, y que incluye el autodiagnóstico por parte de los infectados de COVID. Aseguró que ya hubo días en que dos mil enfermos autodeclararon su contagio tras hacerse un test de antígenos en casa. Ante las críticas de la patronal por este modelo, que permite dar automaticamente bajas laborales sin comprobación médica, desde la Consellería de Sanidade se aseguraba ayer: “Nos pusimos en contacto con ellos el miércoles y estamos trabajando en líneas de colaboración”.