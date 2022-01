Vuelta al cole con preocupación e incertidumbre a la espera de alcanzar la cresta de la sexta ola

Sin tener constancia de cuántos maestros están de baja, sin la notificación de cuántos alumnos no podrán asistir a clase y con una nueva variación en los protocolos tras la explosión de contagios en Navidad. La comunidad educativa del área de Vigo regresa hoy a las aulas tras las vacaciones navideñas y lo hace con “preocupación e incertidumbre”. Tras un final de trimestre que muchos no dudan en calificar como “caótico” debido al importante número de positivos entre alumnado y profesorado, la vuelta al cole se produce ahora justo en el momento más delicado, pues los expertos apuntan que el pico de la sexta ola podría alcanzarse entre los próximos 15 y 20 de enero.

“En el equipo directivo estamos con mucha incertidumbre, adelantarse a los acontecimientos ahora mismo es difícil, pero, tal y como está la situación, nos tememos que va a ser una vuelta complicada. Iremos gestionándolo a medida que vaya avanzando la vuelta a las clases, a día de hoy no tenemos notificada ninguna baja de los profesores, pero la realidad la sabremos mañana (por hoy). Con una incidencia tan disparada, nos tememos que las primeras semanas de enero van a ser difíciles, y contamos con que a principios de febrero se reduzcan los casos, a medida que también avance la vacunación”, señalaba el director del CEIP García Barbón, Benito Gil.

Por su parte, el director del IES República Oriental do Uruguai (ROU), Pablo Martínez, indicaba que tenían notificadas ya dos bajas de dos docentes que se contagiaron durante las vacaciones y que, según apuntaba, “no voy a poder solicitar sustituto, porque dieron positivo hace una semana y como mucho faltarán uno o dos días. Lo que nos preocupa es que todavía no tenemos la lista de alumnos que hayan dado positivo estos días y que no podrán asistir a clase”.

Intensificar las medidas

Martínez también hizo hincapié en que se continuarán aplicando de forma estricta, “ahora más que nunca”, todas las medidas de seguridad. Según afirmaba el director del IES ROU, “desde la Xunta nos siguen enviando mascarillas FFP2 a los docentes y para los alumnos disponemos de un fondo de quirúrgicas. Hasta ahora tuvimos suerte porque no hubo contagios en el centro, todos los casos fueron externos. Es un centro muy ventilado, con circuitos establecidos para guardar las distancias y, personalmente, una de las claves son las entradas y salidas escalonadas que hacemos cada cinco minutos por grupos, así evitamos cualquier tipo de aglomeración. Por otra parte, tenemos a la mayoría de niños ya con la pauta de vacunación completa, eso nos da una mayor tranquilidad”.

Al ser por tan pocos días, tenemos claro que no se van a cubrir las bajas y eso afecta mucho a la vida del centro

Respecto a las medidas de seguridad, el director del CEIP de Chans-Bembrive, Juan Abalde, aseguraba que “tenemos que ser muy exigentes, intensificar medidas como la ventilación y el uso de las mascarillas, porque estamos muy preocupados ante la explosión de casos. Hasta el día de Navidad se nos estuvieron comunicando positivos, con un incremento claro después del puente, y me temo que tendremos este escenario hasta la primavera. De momento no tenemos ninguna baja de profesorado comunicada, pero tendremos que esperar a mañana (por hoy) para saberlo”.

Desde el IES San Tomé de Freixeiro, la directora del centro, María Sío, destacaba que “estamos con muchísima incertidumbre, porque las bajas se dan de un día para otro y todavía no tenemos constancia de ninguna, así que no sabemos cómo vamos a actuar. Al reducirse también el número de días de cuarentena, nosotros tenemos claro que no se van a cubrir y eso afecta mucho a la vida del centro, porque a lo mejor hay profesores con 300 o 400 alumnos. En el caso de los alumnos, la preocupación no esta tanta, porque la mayoría ya están vacunados y responden muy bien a la docencia telemática”.

El profesorado confía en el avance de la vacunación para frenar la elevada incidencia de casos y también aseguran que la docencia telemática “ha llegado para quedarse”. Cabe destacar que la primera tanda de vacunación infantil, de niños de 9 a 11 años, se cerró el pasado mes de diciembre en Galicia con el 87% de participación.

El área se aproxima a los 15.000 casos de COVID tras batir récord con más de 1.700 nuevos contagios en un día

Las celebraciones de Nochebuena y Navidad dejaron un notable incremento de casos activos de COVID, puesto que solo entre el 24 de diciembre y el día 31 las infecciones activas prácticamente se duplicaron, pasando de 6.398 a 11.377. Una semana después de Nochevieja y Fin de Año, los efectos de dichas festividades ya empiezan a notarse en el área sanitaria de Vigo, y es que según el último informe remitido por la Consellería de Sanidade, la demarcación viguesa ya se aproxima a los 15.000 casos activos tras batir ayer un nuevo récord sumando más de 1.700 nuevos contagios en un día.

Teniendo en cuenta esta tendencia, los expertos calculan que el pico de la sexta ola de la pandemia podría alcanzarse por fin a principios de la próxima semana, cuando habrá pasado el tiempo suficiente para analizar también las celebraciones del Día de Reyes. En concreto, en las últimas horas fueron detectados 999 nuevos positivos y un total de 1.743 nuevos contagios, unas cifras que elevan los casos activos de COVID en el área sanitaria a los 14.851, es decir, 1.106 infecciones más que en la jornada anterior.

Cabe destacar que, en las últimas jornadas, el importante volumen de altas epidemiológicas que se están tramitando (639 en las últimas 24 horas), así como la caída del número de pruebas diagnósticas que se están efectuando en la actualidad es lo que está contribuyendo a ralentizar el avance de esta onda epidémica. En cuanto a la presión hospitalaria, en los últimos días ha experimentado un ligero repunte y ya se sitúa cerca del centenar de pacientes COVID ingresados. En concreto, a día de hoy se mantienen 96 personas hospitalizadas a causa de este virus, de las cuales 81 permanecen en unidades convencionales y 15 están ingresadas en UCI. El Hospital Álvaro Cunqueiro es el centro hospitalario de la ciudad que mayor volumen de pacientes acapara, con 56 en plantas de hospitalización y 10 en UCI.

Otro de los indicadores más preocupantes es el del número de personas fallecidas con positivo activo en el área sanitaria en la última semana. Desde que dio comienzo la pandemia, en Vigo han fallecido un total de 531 personas a causa de este virus, habiéndose producido en los últimos siete días un total de 14 decesos. Por otra parte, desde marzo de 2020 se han recuperado de la enfermedad 47.829 personas y se han contagiado 63.1888.