¿Si soy contacto de un positivo me pierdo la Navidad? Así funciona el actual protocolo de cuarentenas en Galicia

Conforme la pandemia del coronavirus ha ido cambiando de fase y el conocimiento del patógeno aumentaba, los protocolos de las autoridades sanitarias para tratar de contener su expansión también ha ido variando. Factores como la vacunación masiva de gran parte de la población desde el final del verano o la reciente aparición de la variante ómicron han llevado a la Consellería de Sanidade a actualizar en los últimos días sus instrucciones para los contactos estrechos de un positivo por COVID. Ante la intensa propagación de la sexta ola y la cercanía de la Navidad, esta información se vuelve crucial para saber cómo pasarán las fiestas miles de gallegos.

Contactos estrechos

En primer lugar, ¿quién es un contacto estrecho? Cualquier persona que, en los dos días anteriores al comienzo de los síntomas, hubiese estado durante más de 15 minutos en 24 horas a menos de dos metros de distancia del positivo. Sin embargo, los encargados del seguimiento de los casos pueden suavizar los criterios en función de factores como el uso de la mascarilla o las condiciones del espacio en el que se produjo la relación.

En los centros escolares rigen unas definiciones específicas. En el primer ciclo de infantil son contactos estrechos todos los miembros de una burbuja. En el segundo ciclo y el resto por encima de seis años, vuelve a regir la norma del contacto durante 15 minutos en 24 horas, excepto que se utilizase la mascarilla de forma adecuada.

También para el personal sanitario y sociosanitario se establece una regulación propia. Son contactos estrechos aquellos que proporcionasen cuidados a un positivo o estuviesen en contacto con sus secreciones y fluidos, los que no utilizasen las medidas de protección adecuadas, además de los familiares o personas que tengan contacto físico similar con el infectado. También lo son aquellos que manipulasen muestras biológicas sin las medidas de protección pertinente.

Sin cuarentena

Una vez que una persona es declarada contacto estrecho se abren dos escenarios, el de tener que guardar cuarentena y el de librarse de ella. Están exentos del aislamiento las personas que tengan la pauta de vacunación completa o pasaran la COVID en los seis meses anteriores, aunque en caso de ser inmunodeprimidos se les puede requerir igualmente que se aíslen. También a a los infectados por una variante que Sanidade considere de interés, en estos momentos la ómicron. Para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, librarse de la cuarentena depende de estar vacunados al completo y de utilizar EPI adecuados en el centro de trabajo.

En todo caso, aunque no tengan que hacer cuarentena, estos contactos estrechos deben de seguir una serie de instrucciones hasta que, a los 10 días del último contacto, tengan una pCR negativa. Se les pide que no vayan a eventos y lugar con mucha gente y que eviten el contacto con personas vulnerables, como mayores y enfermos. También se reclama que mantengan la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, que utilicen la mascarilla en todo momento y que se laven las manos con frecuencia. Se le indica que estén atentos a posibles síntomas, que estén localizables en el teléfono y que permanezcan en Galicia sin hacer "grandes desplazamientos". En caso de no poder cumplir estas medidas, el contacto estrecho tendrá que cumplir el aislamiento.

Con cuarentena

Para los contactos estrechos que no queden exentos, tendrán que aislarse en sus casas durante los 10 días siguientes al último contacto con el contagiado y hasta que se disponga de una PCR negativa. Si llegado el día decimocuarto no se hizo la prueba, se levanta la cuarentena. Es decir, para un alguien que este jueves sea declarado contacto estrecho se acabaron las reuniones de Nochebuena y Navidad, aunque llegaría a tiempo para la Nochevieja. La cuarentena se deberá realizar en los siguientes términos:

No debe recibir visitas en su hogar.

Trate de tener medios de entretenimiento como libros, revistas, música, televisión, etc.

Mantenga sus manos limpias y láveselas adecuada y frecuentemente, con agua y jabón o use una solución hidroalcohólica.

Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Si los toca, lávese las manos inmediatamente.

Ventile bien su casa.

Si vive con otras personas no son contactos en el caso, tendrá que quedarse aislado en una habitación exclusiva, si esto no es posible, manténgase a dos metros de las demás personas, use una mascarilla quirúrgica y mantenga una higiene de manos adecuada y frecuente.

Si vive solo, o todas las personas en el hogar son contactos del paciente, asegúrese de que algunos familiares o amigos pueden traerle la comida u otros productos que necesite. Dejarán las bolsas fuera de la casa y no entrará en la vivienda para dejarlos.

Mida la temperatura dos veces al día para ver si tiene fiebre y observe los síntomas. (malestar general, tos, dificultad para respirar). En caso de detectar alguno: llame a su centro de médico o llame al 881540 045 para decir que está en cuarentena por ser un contacto estrecho con un caso de COVID-19. No vaya directamente a un centro de salud. Si vive con más personas, aléjese de ellas inmediatamente, póngase una mascarilla quirúrgica e intenta ir a una habitación. Cúbrase la nariz y la boca con un paño al toser; de lo contrario, hágalo contra la flexión del codo y lávese las manos inmediatamente con agua y jabón o utilice una solución hidroalcohólica. Informe a las personas con las que vive que deben evitar las interacciones sociales y permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible.

Positivos

Lo que, sobre el papel, no ha cambiado son las reglas para los que dan positivo. Tendrán que hacer cuarentena y a los 10 días se les realiza una PCR, en caso de ser negativa reciben el alta. Sin embargo, FARO ha conocido una gran variedad de casuísticas ocurridas en los últimos días. Por ejemplo, se han dado casos en los que el médico ha dado el alta a los 10 días de la PCR positiva sin hacer una nueva prueba, por considerar que la carga viral era ya muy baja en esos momentos. También hubo quien no recibió el alta hasta los 14 días porque su doctora consideró, en cambio, que la contagiosidad la variante Delta aconseja una mayor prudencia.

Sospechosos

Hay una tercera categoría de personas que tiene que guardar cuarentena, los sospechosos. Son aquellos con síntomas compatibles con el SARS-CoV-2 o, aunque no los tuvieran, contasen con un resultado positivo en una prueba de autodiagnóstico, los famosos test rápidos. En este caso, deberán permanecer aislados hasta tener una PCR negativa o que un profesional le indique la contrario. Las instrucciones para la cuarentena de los positivos y los sospechosos son las siguientes: