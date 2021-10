La Consellería de Educación considerará que hay un brote de COVID en un colegio cuando existan tres o más casos de infección activa que estén relacionados en un periodo corto de tiempo (menos de 14 días). Si se da esa situación, será la Consellería de Sanidade la que valore las medidas que se deben tomar que pueden ir desde la cuarentena de un grupo determinado de los contactos estrechos de los alumnos afectados, el cierre de una o varias aulas o incluso la clausura de un nivel educativo o del centro.

Así aparece recogido en la última versión del Protocolo de Adaptación al Contexto del COVID-19 en los centros de enseñanza no universitaria para el curso 2021-2022. La Consellería de Educación ha retocado el documento para definir a partir de cuántos casos se podrá declarar la existencia de un brote de coronavirus en el colegio. Hasta ahora se daba una descripción más genérica y simplemente se describía un brote como la “aparición súbita de una enfermedad epidémica entre la población en un determinado lugar”, sin fijar un número mínimo de contagios para la adopción de medidas.

Con esta modificación del protocolo se declarará un brote cuando se detecten tres o más casos con vínculo epidemiológico. En ese caso, serán las autoridades sanitarias las que hagan “una valoración de la situación” y decidan si es necesario llevar a cabo “alguna actuación extraordinaria”.

Otra de las novedades incluidas en la última versión del protocolo de Educación es que los contactos estrechos de una persona positiva que estén vacunados con la pauta completa o hayan superado el COVID podrán seguir acudiendo al colegio y no tendrán que guardar cuarentena. Es decir, un alumno que haya recibido la vacuna no tendrá que perder clases. Sin embargo, si no están inmunizados deberán abstenerse de asistir al centro educativo.

Se usará además el canal informático EduCovid para la comunicación de los contactos próximos de los casos confirmados.

Además el documento establece que la aparición de un caso sospechoso con posterior confirmación “es un supuesto de declaración obligatoria” por parte tanto de padres como de profesores.