07:22

La Xunta busca encaje legal para confinar los concellos en riesgo extremo de COVID

Alas 00.00 horas de mañana Cambados se suma a Vilanova de Arousa, Cualedro y Laza y el concello tendrá cierre perimetral, la hostelería solo podrá abrir para llevar o recoger comida a domilicio y no podrán reunirse no convivientes. ¿Por cuánto tiempo estará sometido a estas restricciones a causa de la pandemia del coronavirus los cuatro concellos con peor pronóstico de COVID? La Xunta espera que su decisión no sea de corto alcance y pueda prolongarse más allá del sábado, pese al fin del estado de alarma.