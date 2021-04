Portugal abre su frontera, ¿ya se puede ir de fin de semana?

La respuesta, a la altura del mediodía de este viernes, no está clara. Se sabe que se levantan los controles a ambos lados y que ya no habrá pasos cerrados, como estaba el de Tomiño-Cerveira. También es seguro que, por vía terrestre, no se exige una PCR negativa para moverse entre países. Pero, ¿puede cruzarse para cualquier motivo o solo por causas esenciales? Ni los alcaldes de la zona parecen saberlo con exactitud. Desde el Ministerio de Sanidad se recuerda que la política de fronteras se decide a nivel estatal, mientras que la Xunta apunta que Galicia está cerrada perimetralmente, como mínimo hasta que el 9 de mayo se levante el estado de alarma. Ya hubo otros momentos durante la pandemia (como en los puentes de diciembre) en los que se dio esta situación jurídica, y el Gobierno gallego aplicó el cerrozajo.

Las excepciones admitidas para entrar y salir del territorio gallego son:

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. Retorno al lugar de residencia habitual, tras realizar algunas das actividades previstas en este punto. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

En todo caso, la apertura de toda la frontera --hasta hoy solo abre 24 horas el puente de Tui, lo que obliga a largos desplazamientos a vecinos de otros municipios-- deberá suponer beneficios inmediatos y tangibles para los vecinos de A Raia. Por ejemplo, esas decenas de niños de Tomiño que se han quedado sin poder ir a sus clases en Portugal ya deberían poder retomar su actividad escolar sin mayores contratiempos.

Estabilidad de la pandemia

La situación estable de la pandemia del COVID-19 en Portugal ha impulsado la decisión de su Gobierno: la cifra de muertos diaria se ha mantenido por debajo de los dos dígitos desde el 2 de abril, el índice de transmisión Rt se encuentra en 0,99 y la incidencia a 14 días es de 70,4 casos por 100.000 habitantes. Además, el número de pacientes hospitalizados con coronavirus ha descendido hasta los 324 de la última jornada.

Por esta razón, han decidido adelantar la última fase de su plan de desconfinamiento, prevista inicialmente para el 3 de mayo, al día 1. "Podemos dar un paso al frente hacia la próxima etapa del desconfinamiento", anunció el primer ministro portugués, António Costa, en rueda de prensa, donde destacó la "evolución muy positiva" que ha mantenido el país durante el proceso de desescalada, que arrancó el pasado 15 de marzo.

Será el último alivio a las restricciones que se impusieron desde el 15 de enero, cuando el Gobierno decretó el confinamiento ante una durísima tercera ola que llegó a colocar a Portugal como el país del mundo con mayores índices de contagios y muertes.

Con el aval de los epidemiólogos, Portugal deja atrás incluso el estado de emergencia -el nivel de alerta más elevado, vigente desde el 9 de noviembre- y desde el 1 de mayo pasará al de calamidad, un escalón menor. Aun así, el primer ministro dejó un aviso: "El deber cívico de confinamiento continua. Todos debemos evitar los contactos que no sean necesarios para que la pandemia no vuelva a empeorar".

Fin de las restricciones horarios

Este 1 de mayo se acaban las restricciones horarias a la restauración, que los fines de semana sólo podía abrir hasta las 13.00 y, como demandaban los hosteleros, pasará a cerrar a las 22.30 todos los días, al igual que las salas de espectáculos y eventos culturales.

También aumentará el número máximo de comensales permitidos por mesa, hasta diez en terrazas y seis en el interior de los establecimientos.

Se amplía el horario comercial los sábados y domingos, se incrementa el aforo máximo de las bodas y bautizos hasta el 50 % y estarán autorizadas todas las modalidades deportivas, incluso las de alto riesgo de contacto como las artes marciales o el rugby.

Los gimnasios, que reabrieron el pasado 5 de abril, recuperarán sus clases grupales.

A pesar del desconfinamiento, se mantienen algunas limitaciones: el teletrabajo seguirá siendo obligatorio hasta finales de año y se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública.

Además, los restaurantes sólo podrán servir bebidas alcohólicas con las comidas y los bares y discotecas continúan cerrados, sin previsión de cuándo podrán abrir.

Las nuevas reglas serán aplicadas a 270 de los 278 municipios que forman parte del territorio continental de Portugal, mientras que los otros ocho permanecen en fases anteriores de la desescalada porque presentan un mayor riesgo de contagio.