El gobierno de Lores quiere consensuar con la oposición una modificación del presupuesto de 2024 por 9,5 millones

El Concello anuncia la preparación de una modificación de crédito de carácter “eminentemente técnico”, por algo más de 9 millones de euros, destinado a cuestiones que han generado consenso y unanimidad entre las tres fuerzas políticas de la corporación. El edil de Economía y Hacienda, Raimundo González, avanzó que quiere crear un documento abierto, con aportaciones de PSOE y PP para avanzar en asuntos ya previstos, como las obras de la calle Rosalía de Castro, Rúa das Pereiras, o la anualidad de las subvenciones a los clubes deportivos.

El edil subrayó que esta no será una modificación de crédito “al uso” como las que fueron aprobadas en los últimos años, sino que tendrá un carácter “eminentemente técnico”. González comentó que a la hora de hacer esta modificación se tendrán en cuenta tres criterios básicos: que los proyectos a incluir estén “maduros” --un proyecto de obra, por ejemplo; una memoria de subvención, o una sentencia--; en lo referido a la finalidad, que sean compromisos firmes ya adquiridos que precisen financiación; y, por último, acuerdos plenarios aprobados por unanimidad. “Queremos hacer una modificación en la que haya consenso para las tres fuerzas políticas que integran la corporación”, indicó el edil. “Eliminamos cualquier vestigio de confrontación, cualquier proyecto que pueda significar conflicto o meterle el dedo en el ojo la otra fuerza política”. Sin embargo, González destacó que no se está trabajando con un documento cerrado, todo lo contrario: es un documento abierto a la espera de las aportaciones que realicen los dos grupos políticos de la oposición (PSOE y PP). “Estas aportaciones podrían ser tanto a la hora de añadir como a la hora de retirar alguna cuestión concreta porque les parece que no hay consenso sobre la materia”, explicó.

Se prevé incluir en esta modificación de crédito --la primera de los presupuestos municipales para este 2024--, las obras de emergencia, por ejemplo, el arreglo del pabellón de Marcón, de la cubierta del edificio de Michelena 30, o de la Casa da Luz; así como las actuaciones previstas en la guardería de A Parda. También se verían beneficiadas por esta modificación de crédito la ejecución de sentencias firmes, como la expropiación a realizar en la calle Bibiano Fernández Osorio-Tafall, o el pago por parte del Concello a la Xunta de Galicia de los años 21-22 por los convenios de las guarderías del Campus, Monte Porreiro y A Parda.

En lo referido a los acuerdos plenarios, están contempladas acciones como la dotación de una partida para las subvenciones de los clubes deportivos de la ciudad. También el acuerdo unánime de dotar de pavimento (o renovar) la Rúa das Pereiras; o dotar de fondos a la obra de Rosalía de Castro, el proyecto que necesita más inversión, valorado en 2,2 millones de euros, casi el 25% de la modificación. “Tenemos más propuestas, pero serán habladas con los otros de los grupos de la oposición. Cité estas porque no creo que generen ningún tipo de discordia”, indicó el edil. “Calculamos que de los 22 millones que tenemos de remanentes para poder usar, utilizaremos un 40 %, de manera aproximada, unos 9,5 millones de euros. Aún quedarían 12 millones y pico para próximas modificaciones de crédito”, explicó el edil.

Raimundo González indicó que confía en llegar de forma rápida a estos acuerdos con los grupos de la oposición, pero no quiso aventurar la fecha en que será presentada esta modificación al pleno, que en todo caso no será en la próxima sesión.