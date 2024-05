Pontevedra acogerá la gala de los Premios Feroz: "Galicia es una mina para nosotros”

El “carromato itinerante de los Premios Feroz” –como lo define la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra–, ha llegado a Pontevedra para quedarse dos años en la capital del Lérez. Aquí celebrará sus dos próximas galas. “Estamos encantadísimas de que la ciudad nos haya invitado a celebrar las 12 y 13 ediciones de estos premios aquí”, afirma la periodista y crítica de cine.

– Cine, series, grandes productoras con sello local, ahora los Premios Feroz, ¿está viviendo Pontevedra una edad de oro en el mundo audiovisual?

– Yo creo que Galicia en general lleva mucho tiempo siendo un territorio que invierte y que cree en el mundo audiovisual. Para los americanos el audiovisual es un sector estratégico y también debe serlo en nuestro país. Los creadores gallegos son unos grandes embajadores en este sentido y la verdad es que para nosotros estar en Pontevedra, venir a Galicia y ponernos en contacto con su industria, con sus creadores, que además hacen de todo, que se hacen desde cosas muy populares a cine de autor, pues es realmente una gran oportunidad. Además es también nuestra misión como periodistas: poner en contacto a la ciudadanía con sus artistas o, por ejemplo, a los estudiantes con la industria. Nosotros intentamos ser útiles y también sentimos mucha pasión por lo que hacemos. Nos parece que tenemos un país con unos creadores maravillosos y Pontevedra, Galicia, es un territorio que, digamos, es una mina; una mina para nosotros y por eso estamos muy agradecidos por esta invitación.

– ¿Cómo ve la situación del sector en general, con tantas plataformas, tantas series... Esto es positivo, o puede llegar a no serlo?

– Tantas plataformas han dado mucho trabajo. Hace diez años había una gran crisis en el sector y, por ejemplo, los directores españoles debutaban tardísimo. Ahora, la parte técnica del audiovisual en algunos momentos del año es ya un sector con pleno empleo. La parte técnica, subrayo, no estoy hablando de los artistas. Entonces, las plataformas son buenísimas porque han dado mucho trabajo y claro, el problema que tienen es que son es un océano de producciones. Hay muchas grandes producciones y muchas de ellas preciosas, que en algunos casos se quedan sin llegar. Entonces, también eso es un poco la función de los Feroz, porque nosotros premiamos lo grande pero también lo pequeño, o sea, que tenemos los premios Arrebato, que son para el cine de autor, en ficción y no ficción. Es decir, nosotros intentamos mirar a todos los lados y hacer caso a todas las partes de esta industria, que también es arte y es bueno.

– ¿Por qué Pontevedra?

– Somos unos premios itinerantes. Formamos una asociación de 250 miembros, que somos cada uno de su padre y de su madre. Eso significa que venimos de todas partes, entonces, buscamos ciudades que nos acojan, porque claro, somos una asociación que no tenemos dinero, hacer una ceremonia es caro y nosotros llamamos a los ayuntamientos para buscar colaboración, porque además no solamente queremos hacer una ceremonia, sino también un ciclo de cuatro o cinco meses de encuentros con el público. Pontevedra ha sido la primera que ha dicho: me caso con vosotros. Y la verdad es que hacerlo dos años es una noticia maravillosa para nosotros, porque nos sirve para consolidar, para crear lazos, al margen de que llegar a Galicia para nosotros es maravilloso, nos aporta muchísimo y esperamos nosotros también aportar.

– ¿Están superados los escándalos de los últimos premios?

– El cine, como el deporte, son focos mediáticos. Entonces, el abuso, por ejemplo, si te estás refiriendo a la última gala, con los casos de abuso de Carlos Vermut, pues lo que ocurre es que el abuso está en todas partes. El cine y el deporte aglutinan mucho foco; Jenni Hermoso ha transformado las relaciones de poder en el deporte y con el cine pasa lo mismo. Es un estrés horroroso que te pase eso, pero si el cine y las series sirven para reflexionar sobre lo que nos pasa, entonces, como periodistas hay que hacerlo. Como seres humanos lo pasamos fatal, yo me quedé en el chasis, pero si esto sirve para que se reflexione, bienvenido sea. Por supuesto, espero que tengamos unas ediciones en paz, en las que podamos hablar, hablar de la riqueza de la industria, de las series y de las películas.

La ciudad espera a las estrellas del cine y las series españolas con dos ediciones de los Premios Feroz Pontevedra será la sede de la ceremonia de entrega de los Premios Feroz durante los dos próximos años, 2025 y 2026. Así lo ha anunciado la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), en un acto celebrado ayer en el Pazo da Cultura. La primera de las citas será el 25 de enero de 2025 en el Recinto Ferial pontevedrés, donde se espera a las principales estrellas del cine y las series de televisión españolas, además de aproximadamente un millar de invitados. La presidenta de AICE, María Guerra, subrayó en la presentación del evento que esta ciudad “es un lugar maravilloso” para acoger esta gala, por ser “abierta, culta y compleja” y estar dispuesta a recibir a las voces de los creadores que hacen cine y series. “Tenemos una vocación de carromato itinerante”, ha señalado Guerra, quien ha explicado que con cada edición, los Feroz “nos intentamos abrir a la sociedad”, de ahí que la colaboración con Pontevedra no sea solo para la ceremonia, sino que sea un “punto de encuentro” durante meses. Así, la organización invitará a creadores y artistas a acudir a varias citas en la ciudad para “hablar de lo que nos pasa como sociedad”, en diferentes actos sociales y culturales en los que “podremos estar juntos y dialogar sobre el sector”. La presidenta de los Feroz –galardones que son considerados como la antesala de los Premios Goya–, ha destacado el papel que Galicia tiene en el audiovisual actual, gracias a sus productoras “potentísimas” y creadores de cine de autor “que están en todos los festivales”, por lo que contribuirán a ser “correa de transmisión” de todo este talento. Alcalde “Hoy es un gran día para Pontevedra y para su vecindario. Hoy presentamos un evento que claramente mantiene esa idea de la que llevamos tiempo hablando: cuando queremos, somos capaces de todo”, indicó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. “Pontevedra será de nuevo vanguardia y mirará al futuro como epicentro de dinamismo, de cultura y de talento. De alguna manera, no lo cierra, sino que agranda un círculo de trabajo y de tejido dinámico que apoyamos y que seguiremos apoyando”. El primer edil quiso recordar y al mismo tiempo hacer un guiño a todo el tejido cultural que se da actualmente en la ciudad, en concreto con el sector audiovisual, tanto a través de las productoras de éxito internacional que habitan en la misma, la presencia de festivales con nombre propio, como Novos Cinemas; o la existencia y simbiosis de la villa con la facultad Facultade de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Vigo. Los Premios Feroz –según Fernández Lores–, “encajan en Pontevedra a la perfección” y permitirán unir turismo, cultura y economía en una “visión compartida” que irá más allá de los premios. Hoteles del área Dada la importancia del evento, el Concello de Pontevedra intentará implicar a otras instituciones en la organización (Xunta de Galicia, Diputación Provincial y concellos vecinos), ya que los Feroz traerán a la ciudad y a su área de influencia a un millar de personas en cada una de las dos galas. Se trata además de un acto de proyección exterior no solo de la ciudad de Pontevedra, sino también de la provincia y de Galicia. De hecho, como ocurre con otros eventos que congregan a un gran número de visitantes en la ciudad, una vez más Pontevedra tendrá que echar mano de los hoteles y alojamientos de Sanxenxo, Vigo y otros municipios cercanos. La primera de estas dos galas se celebrará el sábado 25 de enero de 2025 en el recinto ferial de la ciudad. Pero antes de la entrega de premios, Pontevedra acogerá durante los próximos meses varias actividades relacionadas con esta gala, como coloquios, encuentros o talleres del sector audiovisual. Será la primera vez que los premios se entreguen en Galicia y la quinta ocasión en que los Feroz se celebren fuera de Madrid, después de las ediciones en Bilbao (2019), Alcobendas (2020) y Zaragoza (2022 y 2023). En Pontevedra, la gala mantendrá “el espíritu irreverente que le caracteriza” y, al estilo de los Globos de Oro en los que se inspiraron en sus inicios, los galardones se entregarán en el marco de una cena en la que los invitados se sentarán en grandes mesas redondas, al tiempo que participan en un gran espectáculo televisivo. La organización ha valorado el gran espacio que ofrece el Recinto Ferial para este tipo de eventos. “Pontevedra fue la primera en decirnos: me caso con vosotros”, resumió María Guerra.

Una alfombra roja de 100 metros ante el recinto ferial Los organizadores de los Feroz no desvelan por el momento quien presentará la gala. Tampoco qué producciones optan a los premios, dado que serán las pertenecientes a la cosecha de 2024. “Hay muchas películas por estrenar, series... no sabemos todavía”, explicó la presidenta de AICE, María Guerra. Sí destacó que “este recinto ferial para nosotros es ideal”, ya que recordó que se recibirá a unos mil invitados, en una cena que se organizará en torno a un centenar de mesas redondas para unas diez personas. A esto se suma la instalación de un gran escenario para el espectáculo televisivo y unos accesos que incluyen una alfombra roja de 100 metros para la entrada de los artistas. “Nos parece que este recinto es maravilloso y también nos encantan los dos auditorios, el de 800 plazas y el salón de actos de 250, en los que iremos programando las actividades”, explicó la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España que organiza la gala. Por otra parte, tanto la presidenta de la organización como el alcalde recordaron que al margen de un espectáculo televisivo este tipo de eventos suponen el escaparate de una sector económico muy importante, el audiovisual, que genera empleo y que “es una parte de nuestro PIB importantísimo, muchísimas familias viven del sector audiovisual. Esa idea de que el cine son las estrellas no es verdad; esto es una industria, al margen de la repercusión política y de transformación de la sociedad que tiene esta industria”, como recordó María Guerra.

Suscríbete para seguir leyendo