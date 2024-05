El área sanitaria recibe a 17 médicos de familia entre los 51 residentes incorporados este curso

Un total de 51 residentes de diversas especialidades sanitarias inician este ciclo de formación en el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en una promoción en la que se ofertaban un total de 60 plazas. Al mismo tiempo, doce residentes de la actual promoción concluyen este período formativo.

Que no se hayan cubierto todas las plazas que se ofertaban se entiende “dentro del contexto del panorama nacional”, indicó el gerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Manuel Flores Arias. “Es verdad que hay un problema, y que no podemos esconder, que es la cobertura de las plazas de especialistas de Medicina familiar y comunitaria y que, precisamente, es quizá donde más profesionales necesitamos, al margen de otras especialidades; pero siempre hacemos incidencia en eso, porque es la realidad de este panorama en toda España, no solamente en Galicia”, apuntó el gerente, tras el acto de recepción oficial de la promoción MIR 2023-2024, celebrada ayer en el Hospital Montecelo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Especialidades

De los 51 nuevos residentes, 17 son médicos de familia, mientras que dos son matronas, 28 son especialistas hospitalarios, un psicólogo clínico, un farmacéutico hospitalario, un microbiólogo-parasitólogo y siete enfermeras tanto de Familia como de Pediatría, de salud mental y obstétrico-ginecológica.

“Dentro de Galicia es verdad que hay algún área sanitaria más atractiva, porque creo que las personas se suelen acercar a los núcleos de población más urbanos”, indicó el gerente respecto a la escasez de demanda de plazas, si bien “queramos o no queramos se trata de un tema multifactorial, ya no solamente por la propia especialidad, sino también porque creo que la oferta es tan grande que quienes deciden hacer su especialidad eligen también aquellos sitios amables para su vida, también por cuestiones personales”, añadió el gerente.

Flores Arias, junto al presidente de la Comisión de Docencia de Pontevedra e O Salnés, Luís Anibarro García, y el jefe de estudios de Medicina Familiar y Comunitaria, Álvaro Rodríguez Pomares, dieron la bienvenida en sus intervenciones a estos 51 nuevos residentes.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Docencia y jefe de estudios de la unidad docente, Luís Anibarro García, presentó el curso académico y mostró su agradecimiento a los tutores de los centros de salud y de los hospitales y a todos los colaboradores docentes que trabajarán en el programa de las especialidades.

Este acto para la promoción de Residentes del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés también acogió dos conferencias magistrales: una de ellas a cargo de la directora Instituto de Investigación Sanitaria “Galicia Sur”, Eva Poveda López, quien habló del abordaje integral de los retos de salud que tienen los institutos de Investigación sanitaria. Además, el director de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo Álvarez, impartió una conferencia que, bajo el título “Estratexia Galega de Medicina Personalizada”, abordó los retos actuales y futuros de la medicina de precisión en el sistema sanitario, hacia garantizar su implantación de forma planificada, ordenada y equitativa.

Según señaló el doctor Carracedo, para adaptar de una forma más individualizada el diagnóstico y las medidas terapéuticas o preventivas aplicadas a cada paciente, la Estratexia Galega de Medicina Personalizada debe asegurar la excelencia y la eficiencia en la utilización de los recursos científicos disponibles para una medicina más innovadora, segura, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional.

El acto de ayer sirvió también como despedida a 15 especialistas (2 matronas, 5 especialistas hospitalarios y 8 enfermeras, tanto de familia, como de pediatría y de psiquiatría) que finalizaron su formación en los hospitales y centros de salud de Pontevedra y O Salnés, que recibieron sus certificados acreditativos.

El gerente del área sanitaria invitó a los profesionales que finalizaron su programa formativo a “continuar actualizando conocimientos para alcanzar una mayor calidad en la actividad asistencial, manteniendo la prioridad del bienestar de la población a la que se deben, aprovechando al máximo los retos que a partir de ahora tendrán en el sistema sanitario”.

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés mantiene el contacto con ellos para las posibles nuevas contrataciones, como recordó el gerente.

Plazas de profesores

Por otra parte, el área cuenta con un total de cinco plazas de profesorado asociado de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC) en las especialidades de Aparato Digestivo, Cirugía General y Digestiva, Dermatología, Medicina Interna y Psiquiatría. El área sanitaria cuenta con acreditación docente para formar matronas, enfermería de Familia, Enfermería de Pediatría, Enfermería de Salud Mental, especialistas en Medicina Familiar e imparte docencia en un total de 24 especialidades hospitalarias. Asimismo, dispone de un total de 81 tutores, de los que 35 imparten docencia en el campo de la Atención Primaria, 31 forman en Atención Hospitalaria y 15 tutores aportan docencia y formación en el campo de la Enfermería.

Suscríbete para seguir leyendo