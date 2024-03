Caos en la AP-9 por el granizo, que provoca un accidente con 10 heridos y 15 coches afectados

El kilómetro 127 de la AP-9, a la altura de las pontevedresas parroquias de Campañó y Alba, se convirtió toda la mañana de ayer en una “ratonera” a consecuencia de la adversa climatología. Una fuerte granizada caída sobre la ciudad en torno a las once de la mañana es la causa más probable del caos que se registró durante buena parte de la mañana en el tráfico de la propia autopista y por viales próximos al nudo de enlace norte de Pontevedra, el nudo de Bomberos.

Largas colas de coches atascos en la autopista entre Pontevedra y Campañó. | // G. SANTOS / N. Davila

La formación de hielo en la calzada, junto con la mala visibilidad por el granizo provocaron un accidente en cadena en el que se vieron implicados hasta quince vehículos, según la Guardia Civil de Tráfico, y el 061 tuvo que atender y trasladar a centros hospitalarios, en principio con lesiones leves, a diez personas, entre ellos un menor.

El accidente se produjo en el kilómetro 127 en los dos carriles en dirección a Santiago, que permanecieron cortados hasta que se normalizó la circulación pasadas las 13.00 horas. Se da la circunstancia de que a la misma hora y en el mismo kilómetro, pero en los carriles en dirección a Vigo, se registraba un siniestro parecido, si bien con solo dos coches implicados, que dejó una única calzada de circulación.

Fue el episodio más grave de una sucesión de siniestros causados por las granizadas. Ya a las seis de la mañana, otro conductor sufría una salida de vía en la AP-9 a la altura de la parroquia de Salcedo, en la que no se registraron heridos pese a que el vehículo dio varias vueltas de campana. Ocurrió en el kilómetro 135, cuando el conductor implicado, que salió ileso, indicó “que su coche había dado varias vueltas de campana antes de acabar contra la mediana. En el momento del aviso ya estaba en el exterior esperando por los servicios de emergencias”.

Tras la colisión múltiple de las 11.00 horas, la Guardia Civil cerró el acceso a la AP-9 en el nudo de Bomberos, lo que generó retenciones en sus alrededores, si bien el mayor atasco se produjo dentro de la autopista, con una cola de tres kilómetros. Los usuarios estacionaron sus coches a ambos lados de la calzada para dejar un carril central de circulación de los servicios de emergencias.

Los lesionados fueron evacuados a dos hospitales de la ciudad

Aunque todo apunta a que se trata de lesiones leves, al menos diez personas que viajaban en los vehículos accidentados tuvieron que ser atendidas por el 061 y evacuadas en ambulancia a dos hospitales de la ciudad. Este servicio sanitario informó de que trasladó a Montecelo a seis personas, entre ellas un menor. Fueron tres mujeres de 32, 35 y 63 años y dos hombres, de 35 y 37 años. Por su parte, en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez se atendió a dos hombres, uno de ellos de 30 años y a una mujer de 43. No aporta datos de un décimo lesionado, que sí cita el 112. En el operativo, además de la Guardia Civil de tráfico, participaron cuatro ambulancias de Urxencias Sanitarias. También se desplazaron hasta el lugar los Bomberos de Pontevedra, por si era necesaria su presencia, aunque no había atrapados. Este servicio municipal tuvo que acudir, por otra parte, durante la noche, a una apertura de puerta en Cobián Areal por una mujer que no atendía a las llamadas, a una fuga de gas en la avenida de Buenos Aires y a un contenedor que ardía en Monte Porreiro.

Se desploma el termómetro y no cesan las lluvias

Las granizadas de ayer en la ciudad se derivan del desplome de las temperaturas en la jornada, unido a las lluvias que no cesan. En estos primeros nueve del mes se supera ya un acumulado de 140 litros por metro cuadrado, con el viernes llegando a los 45. Por su parte, el termómetro cayó ayer a temperaturas por debajo de los tres grados en el interior de la provincia, en municipios como Caldas, Cerdedo-Cotobade o Ponte Caldelas, mientras que las máximas no pasaron de los 13 grados en Pontevedra, Sanxenxo o Marín. Para hoy se anuncian temperaturas similares y más lluvia.