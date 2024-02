La próxima reapertura de la antigua cafetería San Francisco completa la reactivación de A Ferrería

El proceso de reactivación de la zona de A Ferrería, con la apertura de negocios e iniciativas turísticas, choca de pleno con los continuos incidentes registrados en la plaza y su entorno protagonizados por un grupo nuevo de toxicómanos “sin techo”. El pasado lunes, sin ir más lejos, dos de ellos se enzarzaron en una pelea que terminó con la intervención de las policías Local y Nacional y con su traslado a Montecelo y después a dependencias policiales en calidad de detenidos.

Pero no es la primera vez que tienen lugar sucesos de este tipo. Los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona están hartos y, tal y como han asegurado numerosos de ellos a FARO, no entienden “por qué el Concello y la Policía no toman medidas”.

A la vista están las agresivas, y soeces, pintadas realizadas en uno de los principales edificios de A Ferrería, en respuesta a las medidas de limpieza adoptadas por la comunidad de vecinos.