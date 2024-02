La noche pontevedresa volvió a llenarse de humor irreverente, ironía y mucha retranca gracias a una nueva edición de la Mostra da Parodia, con diferentes propuestas que llenaron distintos escenarios del centro de la ciudad de diversión, atrevimiento y humor para sacar punta a los acontecimientos de la actualidad.

Diferentes momentos de la Mostra da Parodia de la noche del viernes. | FOTOS: R. VÁZQUEZ / C. Prieto

Los grupos Os do Val do Lérez (en la terraza del Carabela), Vamos a Todo (en los Soportais), Os das Pistas (frente a Casa Alcalde), Equipo Ja (en la plaza de Ourense), Parodia PTV (en Manuel Quiroga) y Las Flores del Carnaval (en A Ferrería) fueron los protagonistas de esta animada noche, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada del sábado.

La mejor retranca nocturna / C. Prieto

El mercadillo ambulante volvió a ser protagonista de la retranca local, centrando dos de las performances que se pusieron en marcha en la noche del viernes al sábado. Os das Pistas y PTV realizaron su particular crítica a las discusiones por el emplazamiento definitivo de la feria. Una ruleta para elegir al azar esa ubicación entre la Alameda, Rafael Areses y la avenida de Buenos Aires, diferentes puestos de venta y hasta una pulpeira se escenificaron en la Parodia.

La mejor retranca nocturna / C. Prieto

Muy llamativa fue la propuesta de Equipo Ja, el grupo más numeroso de la noche: un adelanto de la Semana Santa, con una fachada de una iglesia y la borriquita del Domingo de Ramos incluida.

La mejor retranca nocturna / C. Prieto

Os do Val do Lérez, por su parte, recrearon la reapertura del Carabela, con camareros caracterizados con el clásico uniforme del emblemático local, barra con pinchos y bebidas y un karaoke. También un bar recrearon los miembros de Vamos a todo, aunque en este caso se decantaron por As Reixas y una performance sobre los Cantos de Taberna. Las Flores del Carnaval, por su parte, montó un concurso de drag queens en la plaza de A Ferrería.

El primer premio de esta edición número 27 de la Mostra da Parodia, dotado con 1.300 euros, se lo llevó Parodia PTV. El segundo premio, de 1.000 euros, fue ex aequo para Equipo Ja y Os do Val do Lérez, y el tercer premio, dotado con 700 euros, también fue compartido entre Os das Pistas, Las Flores del Carnaval y Vamos a todo.

Una vez más, la Mostra da Parodia sirvió de colofón a la penúltima jornada del Entroido pontevedrés, previa al entierro del loro Ravachol. Cientos de personas participaron como público en esta edición, entre el que se pudo ver al mítico “Caqui” Viñas con su característico disfraz de payaso.

Actividades infantiles y fin de fiesta

Aunque el plato fuerte del pasado viernes fue la XXVII edición de la Mostra da Parodia do Entroido, a lo largo de la tarde también hubo tiempo para que los más pequeños disfrutaran de las últimas horas del carnaval pontevedrés. Así, desde las 17.00 horas, pudieron participar en un taller de creación de disfraces que se celebró durante la tarde en la calle Sierra.

Este fin de semana se celebraron las XII Xornadas sobre o Entroido de Galiza en el Teatro Principal. Entre otros actos, tuvo lugar la presentación del libro “O animalario do Entroido galego. Mito e tradición”, de Carlos X. Ares, y varias conferencias sobre personajes y tradiciones gallegas, así como una mesa redonda con la que se clausuraron anoche las jornadas.

Tras el entierro del loro Ravachol, el Entroido pontevedrés llega a su fin, aunque todavía quedará un último coletazo en forma de baile de disfraces, con premios para los más originales, que se celebrará el próximo sábado, 24 de febrero, en la Casa da Cultura de Campañó a partir de las 23.00 horas.