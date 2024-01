Las rebajas tienen tirón en Pontevedra, aunque “ya no son lo que eran”

Hace años, el 7 de enero era una jornada intensa en los comercios, quizás la más sufrida del año. La gente se agolpaba en las puertas de las tiendas bien pronto por la mañana para hacerse con los productos que deseaban comprar.

Sin embargo, aunque Pontevedra capea el temporal (también en sentido literal, pues a pesar de la borrasca Irene, las compras siguen) el comercio electrónico y otros cambios en el comportamiento del cliente han dejado unas rebajas cada vez más desangeladas.

Dado que existe libertad de elección de fechas para que cada comercio las lleve a cabo durante el año según su criterio, muchas tiendas en la ciudad han estado ofreciendo descuentos desde hace semanas y han adelantado el período de rebajas.

Además, el último informe de la Asociación Española de Consumidores revela que el 80% de los residentes en Pontevedra planea aprovechar las rebajas. En cambio, un 14% ha decidido no realizar compras y un 6% aún se encuentra indeciso.

En la mayoría de las tiendas locales de moda y calzado, el mal tiempo dificulta las ventas porque las ganas de salir a la calle no son las mismas que en las rebajas de verano. Sin embargo, los comerciantes de Pontevedra, sobre todo los ubicados en las calles de más éxito comercial como Benito Corbal y la Michelena, se muestran muy satisfechos por el momento.

Cuánto gasta la gente en Pontevedra

Es difícil dilucidar el gasto medio de los pontevedreses, dado que las tiendas varían e incluso en cada comercio hay diferencias entre los productos.

Jaime Troncoso es el propietario de la zapatería Pasarela, en la calle Michelena. Este comerciante cuenta que “las rebajas empezaron antes de Reyes porque hay que anticiparse para que vayan tirando”. En general, “no gastan mucho” y la gente es más mirada con su bolsillo.

El comerciante habla de cómo se han diversificado las compras, incluso en el comercio local, por lo que no suelen verse las grandes abalanchas de antaño en las zonas más comerciales: “Están yendo bien, según lo esperado. Eso sí, ya no es lo que eran antiguamente porque no hay una fecha establecida”.

De hecho, algunos comercios llevan desde el Black Friday encadenando promociones y descuentos, aunque no lleguen a recibir el nombre de rebajas o saldos, y de esta manera las ganancias parecen quedar más diluidas.

Allí cerca está la tienda de moda de mujer de Gabriel Gómez, Delirious. Explica que “empezamos el 7 de enero y está yendo mejor que otros años. Con la lluvia, flojean las ventas, pero “nos está saliendo muy bien, en comparación con otros años”. Los rangos de precios que maneja son amplios, porque vende desde jerseys o abrigos, que suelen tener precios más elevados, hasta accesorios más baratos.

Y por último, añade un dato curioso: “Las rebajas están saliendo mejores que Navidades y Reyes, incluso”. Por su parte, Gómez, que se ciñe al clásico inicio de rebajas cada 7 de enero, después de Reyes, comenta que extenderá el período de descuentos durante dos meses más.