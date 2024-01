El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, compareció ayer para hacer una valoración de la actual situación presupuestaria del Concello después de que no se aprobaran los Presupuestos 2024 propuestos por el gobierno local y la posterior pérdida de la cuestión de confianza planteada por el regidor en un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, 8 de enero.

“Una vez profundizado en el estudio del órgano de contabilidad y gestión presupuestaria del Concello de Pontevedra, sabemos que deberán ser retenidos más de 11 millones de euros entretanto tengamos los presupuestos prorrogados”, explicó el alcalde. “Esta mañana (por ayer) ya tenemos sobre la mesa 17 contratos, y sus necesidades económicas, recogidos en el Presupuesto de 2024, que suman 4.465.991 euros, que vienen ya del año pasado (son plurianuales), licitados, adjudicados algunos de ellos. Tienen en común que todos ellos necesitan a día de hoy ser pagados con partidas reservadas a otros fines para ser ejecutados”.

El regidor municipal quiso ejemplificar con estos contratos la parálisis y bloqueo que atravesará el Concello en los próximos meses, hasta que sea aprobado el nuevo presupuesto. “Está siendo y será un trabajo complejo para el área económica del Concello”, apuntó Lores, que añadió que “lo que está claro es que tendremos que priorizar. Así, por ejemplo, el jueves tendremos que firmar el contrato para el mantenimiento de las calderas en los centros de enseñanza. No hay dinero para eso, no están consignados, pero claro está que buscaremos la manera de hacer frente a este pago. Cuando tengamos todos los datos completos haremos esa priorización política, y resolveremos todas las cuestiones urgentes”.

El alcalde fue contundente: “La situación del Concello es complicada y es real, no exageramos ni dijimos nada en el pleno que no fuera verdad”, señaló Lores. “Tenemos problemas importantes de funcionamiento en el Concello. Si yo fuera el presidente de un parlamento convocaría elecciones, pero como no puedo, una vez rechazada la propuesta de presupuesto, utilizamos el único mecanismo que tenemos en esta administración, la cuestión de confianza, poniendo mi cargo a disposición”.

Siguiendo con su explicación, el regidor explicó que se está viviendo una parálisis grande en el Concello que durará, previsiblemente, hasta mediados de marzo, cuando se aprueben definitivamente los nuevos presupuestos si la oposición no presenta una moción de censura antes de 8 de febrero.

En ese sentido, y profundizando en la nominada fecha sobre la aprobación definitiva de los presupuestos, Lores matizó que ésta viene dada por los plazos reglados a la hora de aprobar este presupuesto. Si el día 8 de febrero no se presentó ninguna moción de censura, se iniciará la exposición pública, se resolverán los alegatos y entrará en vigor.