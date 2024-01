El portavoz del BNG en la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, afirma que el gobierno provincial “borraría si pudiese” sus “primeras y desafortunadas” decisiones sobre Santa Clara, el programa Ágora o las nuevas subvenciones anunciadas por el gobierno del popular Luis López. El nacionalista afirma que el gobierno popular hizo propuestas en el inicio del mandato “con mala información y sangre en el ojo” y ahora está intentando reconducirlas tras ver errores y que no se pueden dar ayudas “a dedo”.

Este domingo se cumplen seis meses de la toma de posesión del nuevo gobierno provincial en la Diputación y el BNG lo tiene claro: después de meses de parálisis y decisiones muy desafortunadas, el equipo de Luis López está intentando reconducir la situación y, si pudiese, “borraría gran parte” de los anuncios iniciales sobre Santa Clara, los programas Revitaliza y Ágora, el Museo Provincial o las nuevas subvenciones a los ayuntamientos de la provincia.

César Mosquera señaló, en su balance de mandato, que entre finales agosto, septiembre, y principios de octubre el nuevo gobierno provincial ha tomado una serie de decisiones “a cada cual más desafortunada”, como cargarse el Plan Revitaliza de compostaje y el Ágora, paralizar la rehabilitación de los edificios centrales del Museo y Santa Clara, queriendo anular el concurso y sacar el proyecto a Nieto Sobejano, dejar el Museo sin dirección, encargar un Plan de Infraestructuras Deportivas hecho a medida de algunos ayuntamientos, o retomar el “plan de acción caciquil” desaparecido en 2014.

La realidad –apuntó el nacionalista–, es que después de algunos meses el gobierno tuvo que “aterrizar en la cruda realidad” y empezó a recomponer toda esta serie de decisiones. “Estoy absolutamente convencido de que si pudiese borrar ese momento, volver a julio y no hacer nada, estarse quietos... creo que lo harían, porque tuvieron que empezar a reconstruir, reconducir y rebobinar decisiones que adoptaron con sangre en el ojo, mala información y peor soporte para avanzar”. Explica el anterior vicepresidente provincial que “tras tocar tierra y ver cómo funcionaban las cosas”, el PP se dio cuenta de que “la ilusión de volver a veinte años atrás, cuando repartían dinero a dedo entre ayuntamientos y asociaciones sin justificación... esos tiempos, ya pasaron (...). Porque hay una ley de 2013 sin vuelta atrás, porque los proyectos no se cambian en un día y las subvenciones no se dan a dedo”.

Corregir errores

Mosquera destacó que la corrección de los errores comenzó con Santa Clara, ya que se pasó del anuncio de la anulación del concurso a negociar el cambio del proyecto con el estudio ganador “porque si no los problemas para la Diputación iban a ser enormes”. En cualquier caso, el nacionalista destacó que “probablemente eso que Domínguez llamaba vandalizar los jardines (construir las instalaciones de arqueología en sótano) lo va a tener que hacer igual”, apuntando que volver atrás actos administrativos firmes como la resolución del jurado y las bases de un concurso “tiene consecuencias. Es una modificación sustancial del proyecto”.

“El plan de acción caciquil no pudo ser”

César Mosquera también señaló que el nuevo gobierno “repescó” el Plan Ágora después de anularlo, introduciendo dentro de las bases del Plan + Provincia una cuarta línea de proyectos para la creación de espacio público para las personas que “trata de tapar aquella decisión profundamente errónea... Por lo menos hay un intento de rectificación”, subrayó. También destacó que el nuevo gobierno tuvo que “recuar” con respeto a la idea inicial del Plan de Infraestructuras Deportivas, que desde el PP pretendían “otorgar a dedo”. “No pudieron hacerlo”, señaló Mosquera, porque desde el servicio de Intervención se advirtió de que o bien iban por concurrencia competitiva, con criterios claros y jurado y tribunal que valorara, o bien “café para todos”. “Optaron por café para todos, con el que tienen enfadados a alcaldes y alcaldesas suyos a los que habían prometido cosas y ahora resulta que no pueden ser. También en el Plan de Aguas para asociaciones tuvieron que modificar las bases. “La idea que tenían era la de atrás, que con que se juntasen tres del PP y firmasen que iban a hacer una obra, pedían el dinero... en fin, que el Plan de Acción Caciquil no pudo ser”.

El Museo “es irreconducible; está paralizado”

El Museo, según César Mosquera, “es absolutamente irreconducible” porque en estos momentos la gestión “está paralizada”. El portavoz del BNG destacó que Rafael Domínguez (PP) “entró hiperactivo, anunció muchas medidas (....) como un elefante en una cacharrería” y fue el que “más meteduras de pata causó al gobierno”. Así, recordó que anunció el cambio de proyecto y arquitectos para Santa Clara y tuvo que ser corregido por el presidente; que habló sobre la dirección del Museo y fue corregido por Cubela, y que pidió una nueva RPT y fue también corregido por el diputado Vázquez Almuíña. “Ahora lleva un par de meses callado. Es evidente que le pidieron que se callase porque no hacía más que meter en líos a todo el mundo”. “Se dedicó más a discurrir maldades en el Concello que a gestionar y debió pensar que era igual de simple sacar las cosas adelante que discurrir maldades, y no lo es” afirmó, para destacar que los edificios centrales tenían que estar en obras en estos momentos y no se sabe qué pasa con ellos, el Museo sigue sin dirección real –porque Ángeles Tilve sigue siendo responsable de colecciones y solo recibe vía productividad un plus por hacer la tarea de dirección–, que no se sabe nada del acuerdo con el Obispado para la compra de la nueva entrada, tampoco se conoce el futuro del proyecto de Santa Clara, ni hay novedades sobre las obras urgentes para las humedades, así como tampoco se sabe nada sobre la renovación del Consello Asesor do Museo, que debía estar cerrada a finales de 2023 o antes, tras la dimisión del anterior.

Compromiso de la Xunta

Mosquera dice que “no valen las excusas” por parte de la Diputación, sobre todo en relación al dinero. Indicó que entre mayores ingresos y remanentes, la institución provincial va a tener alrededor de 50 millones extras en este año, y que hay un compromiso por parte del presidente de la Xunta de participar, hablándose de entre 5 y 7 millones de euros que se deberían concretar en breve, aunque no están en los presupuestos. “El criterio para actuar en Santa Clara era que se dotara de manera generosa. Los 21 millones de euros deberían sobrar (...) salvo si lo quieren forrar de oro –bromeó–. Mientras, todo está parado”. En cuanto al plan Revitaliza, Mosquera destacó que la Diputación se está subordinando a Sogama en lugar de mantener un programa propio de ayuda a los ayuntamientos.