“Siempre dije que iba a ser una especie de filósofo músico”

“Tan largo el amor” es el título de la canción que ha compuesto el pontevedrés Xacobe Medina. La lanzó hace un mes y acumula miles de reproducciones en el servicio de música vía streamig Spotify.

–¿Cómo surgió su carrera musical?

–Estudié violín y viola en el Conservatorio Profesional, estuve diez años allí, y luego me marché a estudiar Filosofía en Santiago y dejé un poco de lado el violín y la viola. Seguí tocando un poco en la orquesta de la universidad pero ya desde los 15 años había aprendido de una forma más o menos autodidacta a tocar la guitarra, porque cuando uno sabe tocar el violín le resulta más sencillo tocar la guitarra, y a base de tocar la guitarra empecé a componer algunos temas, como este que acaba de tener éxito en Spotify, que también fue compuesto con la guitarra.

–Acumula 180.000 reproducciones ¿se esperaba el éxito?

–No, no me lo esperaba porque, bueno, la música que suele tener éxito hoy en día suele ser reagguetón, trap, y, claro, si aún por encima tenemos en cuenta que yo no tengo una discográfica detrás ni nada, pues que haya tenido más de 100.000 reproducciones fue una sorpresa enorme porque, ya digo, esta canción no se puede poner en una discoteca de las que voy yo, que tengo 23 años.

–Porque ¿cómo es el tema que ha compuesto?

–Es una canción que podríamos encuadrar en lo que se llamaría una balada rock típica de los años setenta, ochenta o noventa. No es un género popular hoy en día, no es reagguetón, no es trap, algo que la gente se ponga para bailar, sino más bien algo que la gente se pone en casa para un estado de relajación, o para estudiar, pensar, pero no es música de fiesta tal y como la entendemos hoy en día.

–También es una propuesta más intimista

–Creo que sí, a mí siempre me gustó desde que entré en Filosofía decir que mi parte de músico nunca iba a dejar de estar presente, que siempre iba a ser una especie de filósofo músico o de escritor músico, de literato músico. Y en este caso creo que soy un músico filósofo porque hay mucha reflexión alrededor del tema del amor y de como se desarrolla una relación, tanto en la paz y en la guerra, como todo. Y también da mi visión particular de lo que yo entiendo que debería ser una declaración de amor incondicional.

–¿Cómo es ese amor?

–Es el del amigo del alma, de la amiga del alma, que no tiene que ser un compromiso militante pero sí una forma de decirle al otro lo que decía Sabina: morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, algo así.