“El Black Friday no nos compensa”

La mayoría de las cadenas comerciales de la ciudad han colgado sus carteles en el escaparate anunciando bajadas de precio con motivo del Black Friday. Muchas lo han hecho ya a principios de mes, incluso. Este revulsivo para el consumo en un mes tradicionalmente bajo en ventas suele compensar a grandes compañías, si bien los comercios locales no las tienen todas consigo.

“Llevo desde 2014 haciendo Black Friday, este año hacemos un veinte por ciento de descuento en todas las prendas y la gente responde muy bien siempre”, comenta Carmen Pérez, encargada de Liberatta Shop. Explica que no interfiere en la campaña de Navidad: “El cliente de Black Friday suele ser uno que compra en rebaja, no se pisa con las Navidades”.

No todos los comercios locales opinan lo mismo: algunos se vieron obligados a sumarse a esta campaña promocional y otros se niegan rotundamente. Este último es el caso de Mercedes Escauriaza, dueña de Lagasca, que desde que abrió su tienda no se planteó ofrecer esos descuentos: “No creo que compense al pequeño comerciante”, contesta con rotundidad. Normalmente, dice, “no compites con precios, sino con una calidad y un servicio distinto, por eso no tiene sentido que una tienda local haga esos descuentos. Una tienda grande puede permitirse que sus compradores adelanten las compras navideñas, pero yo no”, explica.

Promociones tradicionales

La dueña de Lagasca dice que sí que se ha sumado, en cambio, a promociones como los distintos bonos activadores del comercio, así como hace todas las campañas de rebajas.

Mercedes insiste en que lo que mejor le funciona es “hacer mis propias promociones en el momento que consideramos que nos viene mejor, de la forma tradicional. Depende del criterio de cada uno, pero conozco a muchos comercios locales que empezaron a hacer Black Friday y vieron que era un poco contraproducente para sus intereses y dejaron de hacerlo”. La gente pasa por la tienda, buscando algún cartel que le indique si hay descuentos o no por el Black Friday: “Esta misma mañana vinieron dos chicas a preguntar y les tuve que decir que yo no lo voy a hacer”.

Ricardo Gómez, de Tejidos Risco, ya ha colgado un cartel que reza “Semana negra”. Se suma así a la tendencia de tiendas que aumentan a más de un único día las promociones del Black Friday y que no solo afecta a los sectores como electrónica y moda.

“No todo el producto lo ponemos con descuento porque a nosotros, como pequeño comercio, no nos compensa”, explica. “Cuando empezó Zara a celebrarlo, y todos lo siguieron, nos vimos obligados. Empezamos con un solo día y, como muchas cadenas, lo acabamos ampliando”. Lo hicieron, dice, por una especie de “contagio”. Veían los carteles en la mayor parte de las tiendas y creyeron que era lo suyo incorporarse a esta campaña de ofertas.

La tienda de ropa Liberatta Shop, situada en la Oliva, también ha sumado días al viernes negro como han ido haciendo muchos establecimientos: “Hacemos descuentos viernes y sábado y la tienda siempre se llena”, explica esta comerciante. “Nos compensa porque la gente se anima a salir a la calle y nosotras les decimos que aprovechen porque pueden incluso cambiar el tíquet hasta Reyes, con lo cual pueden hacer compras de Navidad y regalos”, cuenta Carmen.