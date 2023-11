O Concello de Cuntis ultima a intervención de mellora de camiños e abastecemento na aldea de Guldrigans. A actuación nos camiños afectou a unha lonxitude de 600 metros cunha superficie de 2.735 m2. Ademais, procedeuse á colocación da rede de abastecemento da traida municipal, que supuxo a instalación da traida de augas a 48 viviendas. Realizouse un investimento en pavimentación de 37.269 euros do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e no abastecemento foron 30.000 euros por parte do concello con material e personal propios.