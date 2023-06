“No renunciamos a adscribir la superficie que ocupa Ence como terreno portuario”

Nacido en un municipio de interior (Crecente), José Benito Suárez siempre ha estado muy vinculado al mar. Marino mercante e ingeniero industrial, desde 2009 es presidente del Puerto de Marín, lo que le convierte en el titular de Autoridad Portuaria con más años en el cargo.

– Es usted presidente de la Autoridad Portuaria de Marín desde junio de 2009, posiblemente el titular de un puerto con más tiempo en el cargo. ¿Cuál es su reflexión al respecto?

– La verdad es que lo de compararme con el resto de presidentes y el tiempo que lleva cada uno es un hecho que no me planteé nunca. Simplemente sucedió así, trabajando día tras día, sin más. Pero visto con perspectiva, creo que hay proyectos en los que es bueno que la persona que los vio iniciarse esté también durante su ejecución y en su conclusión. Aún así, si es mucho o poco tiempo el que llevo como presidente es para gustos. El tiempo, como todo el mundo sabe, siempre es relativo en la vida.

– En todos estos años, ¿tomó alguna decisión que vista con perspectiva cambiaría o modificaría?

– Pues creo que no hay ninguna gran decisión que cambiaría o modificaría. Las que se tomaron en su día se hicieron con la mejor voluntad, con los recursos y conocimientos que se tenían en ese momento y todo forma parte de un proceso continuo de mejora. Además, honestamente, creo que algunas cosas hemos hecho bien en este tiempo: ha habido una gran labor comercial y Marín es hoy un puerto mucho más conocido y reconocido en el panorama internacional, contamos con otro gran muelle destinado a graneles agroalimentarios con naves y superficies de operativa. Ha habido también un proceso contencioso largo y complejo que afectaba a una parte importante del puerto y que se ha resuelto satisfactoriamente además de que últimamente se ha trabajado mucho en la mejora del clima laboral dentro de la Autoridad Portuaria. En fin, se han hecho muchas cosas y muy variadas.

– Ha sido usted concejal, profesor, director xeral de la Xunta, presidente del puerto, ¿qué ocupación le ha hecho más feliz?

– Bueno, además también he sido marino en mis inicios… de todos modos, es una pregunta difícil de responder porque en todos los sitios en los que he estado he puesto muchas ganas e ilusión y eso es lo principal para que el trabajo te haga feliz. No sería capaz de destacar un puesto por encima de los demás, pero sí es verdad que me hizo especial ilusión ser profesor en la Universidad, sobre todo por la oportunidad de tener trato diario con personas jóvenes de las que se aprende mucho, porque te dan una perspectiva diferente de las cosas. Es una etapa que personalmente me resultó muy enriquecedora.

“Marín es hoy un puerto mucho más conocido y reconocido en el panorama internacional”

– En estos años Marín ha ganado algunos tráficos como también ha perdido otros, ¿cuál es el balance global?

– Es cierto que en este tiempo hemos vivido de todo en cuanto a tráficos, pero todo lo sucedido lo inscribo dentro del contexto normal del mercado del transporte marítimo en el que existen multitud de empresas con intereses diferentes y tienen sus propias dinámicas a la hora de tomar decisiones. Muchas veces las autoridades portuarias no tenemos prácticamente margen de actuación sobre decisiones que toman multinacionales a muchos kilómetros de aquí. Lo único que podemos hacer como organismo responsable de gestionar el espacio y los servicios del puerto es tener las mejores condiciones posibles en cuanto a infraestructuras disponibles, accesos, opciones de intermodalidad o almacenamiento y calidad de los servicios prestados. Dicho esto, creo que el balance es muy positivo. Contamos con una terminal de contenedores con actividad regular, con tráficos de mercancía general muy especializados, con una importantísima actividad de graneles sólidos y con una muy esperanzadora tendencia al alza en cuanto a la pesca, tanto fresca como congelada. Creo que estando situado en un entorno tan poco industrializado como es la comarca de Pontevedra, es todo un éxito que el puerto mantenga una actividad tan regular.

– Despejado el futuro de Ence en Lourizán ¿en qué situación queda la demanda de vincular sus terrenos al puerto, lo ve necesario?

– Siempre he dicho que el puerto necesita, en su área de influencia, superficie adicional para actividades logísticas relacionadas con el tráfico marítimo, que no necesariamente tienen que estar a pie de muelle. Y lo necesita al igual que el resto de puertos de interés general, cuya gran mayoría ya dispone de esta ventaja. La prueba de esta necesidad es que tenemos demanda de empresas para instalarse y no podemos atenderlas por falta de terreno. Al final, son empresas, empleo y actividad económica que se está ubicando en otros lugares. Con respecto a Ence, lo principal como siempre manifesté, era la continuidad de la factoría por los empleos que genera y su impacto en el puerto, pero sigo manteniendo que la adscripción como terreno portuario de la superficie en la que está instalada sería una opción interesante que daría nuevas posibilidades al entorno. No renunciamos a ello y seguimos trabajando para que el proyecto vaya adelante.

– El conflicto del ramal ferroviario también se encamina a su solución, ¿cuál es su valoración sobre el proyecto para los pasos a nivel en la zona de Placeres?

– Existe una normativa que dice que no debe haber pasos a nivel y ADIF tiene un proyecto que va a ejecutar para eliminarlos. En todo caso es algo que sucede fuera del puerto y que no es competencia nuestra. Yo como presidente lo que sí puedo es reiterar que el servicio ferroviario es esencial para cualquier puerto de interés general y eso el de Marín lo ha demostrado con creces. De hecho, en 2021 Marín fue el puerto de toda España que más toneladas movió por ferrocarril con respecto a su tráfico total. Este puerto es líder indiscutible en intermodalidad y eso es algo que los clientes valoran mucho y que atrae mercancías que de otro modo se cargarían y descargarían por otros puertos.

“Estamos en un entorno poco industrializado”

– ¿Cómo ha cambiado el Puerto de Marín desde 2009 hasta hoy?

– Creo que el cambio ha sido paulatino y profundo. Fíjese que durante estos años, además de crecer en infraestructuras y capacidad, ha habido una gran mejora de un importante valor intangible que es situar el nombre del Puerto de Marín como marca y referencia de calidad en el transporte marítimo internacional. Que las grandes navieras del mundo y los grandes operadores de mercancías cuenten con este puerto y lo tengan tan bien considerado es un hecho que quizás no se valora lo suficiente por las personas ajenas a este mundo. Pero ha habido muchos más indicadores de la transformación del puerto en este periodo: desde situarse como líder en España en intermodalidad hasta la ampliación de su hinterland o área de influencia, la captación y consolidación de tráficos de alto valor añadido como los eólicos o la chapa de acero, la recuperación de la pesca, la colaboración en el modelo urbano de Marín con la creación de nuevos espacios para disfrute ciudadano, la realidad del puerto como pionero en múltiples proyectos medioambientales, el aumento de los puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente del puerto.

– ¿Cuáles son sus proyectos y qué le gustaría haber conseguido el día que deje este cargo?

– Hay proyectos muy variados que precisamente acabamos de consensuar con Puertos del Estado en nuestro Plan de Empresa. Le podría citar desde la ampliación del Muelle Comercial de Marín hasta la automatización del ferrocarril o de las señales marítimas. Se está trabajando mucho en la adecuación de los procesos portuarios a las nuevas tecnologías y en la digitalización de las diferentes actividades, así como en eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental. A lo mejor no son inversiones tan vistosas externamente como otras, pero son fundamentales para la competitividad de un puerto.