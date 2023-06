El CHOP cita a los pacientes en sábados y domingos para desatascar las largas esperas en Radiología

El servicio de cita previa del Complexo Hospitalario de Pontevedra ha comenzado a llamar a los pacientes del área sanitaria para la realización de pruebas de Radiología también los sábados y domingos. El atasco en el servicio es tan elevado que es el único modo de lograr aligerar una lista de espera que continúa engrosándose.

“Con el objetivo de recuperar los datos del año 2019 en listas de espera, incluida la de realización de pruebas, forma parte de la intensificación con incremento de horarios fuera de la actividad ordinaria, incluidas las resonancias”, afirman fuentes de la gerencia del área sanitaria a FARO preguntadas sobre esta cuestión.

Como es lógico, la medida está causando sorpresa entre los usuarios. “Me parecía tan increíble que telefoneé a cita previa para ver si era verdad y no un error, porque al ir a guardar la fecha en el calendario del móvil me di cuenta de que era un sábado”, asegura una paciente a la que han llamado para someterse a una resonancia magnética en fin de semana este mes de junio.

Por otro lado, fuentes de los trabajadores añaden que, además, se está citando también entre semana en horario de tarde.

La situación en el servicio no ha mejorado en los últimos meses y prueba de ello también son las larguísimas demoras para conocer el resultado de pruebas simples como las radiografías que se hacen en Atención Primaria. “Yo me hice una de tórax el 20 de marzo y mi médica me dijo ayer (por este martes) que todavía no estaba el resultado disponible y que había un problema muy grande con Radiología”, afirma, por su parte, otro paciente del ambulatorio Virgen Peregrina, quien mientras no se sepa qué revela la radiografía hecha hace dos meses y medio no puede iniciar ningún tipo de tratamiento.

Derivaciones a la privada

Los propios profesionales del CHOP reconocen que “estamos deseando que se reduzcan las listas de espera, para que se deje de derivar cada vez más a la sanidad privada”.

En este sentido, se muestran preocupados por la decisión de la Xunta “de pagar la exclusividad a los médicos de la privada, porque se van a empezar a ir”.

“La realidad es que cuando un paciente tiene un problema importante de salud desde la privada los derivan a nosotros, por lo que al final tienen que esperar con la gravedad de su enfermedad”, se lamentan.

Asimismo, señalan que se están presentando numerosas reclamaciones por las largas esperas para las pruebas, lo que ha llevado a que también se estén haciendo estas “peonadas” (trabajo fuera del horario habitual).

“Nosotros estamos trabaja, trabaja y trabaja, pero no sabemos cuánta gente hay en espera ni si se están haciendo las cosas bien”, concluyen los trabajadores.

Según los últimos datos hechos públicos por el Sergas con fecha del 31 del 12 de 2022, el tiempo medio de espera para hacerse una prueba en el servicio de Radiología del Complexo Hospitalario de Pontevedra es de 34,2 días.

En el caso de Pontevedra, el período más elevado es para someterse a una ecografía genitourinaria, con más de dos meses, 61,1 días. También destacan los 36,2 días para hacerse una ecografía musculoesquelética, una de las más frecuentes.

Para las radiografías convencionales, hay que esperar por lo general 27 días y para una de mama son 21 días. En cuanto a un TAC, hay que aguardar 32 días, los mismos que para una resonancia magnética.